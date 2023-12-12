واشنطن: يعقد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اجتماعات عدة الثلاثاء في الكونغرس وفي البيت الأبيض لتجنب وقف واشنطن المساعدات لبلده المأزوم جراء الحرب.

وأعلنت روسيا صباح الثلاثاء أنها أحرزت "تقدمًا كبيرًا" في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا في دليل على تكثيف ضغوطها على الأرض.

ويفيد الجيش الأوكراني أن روسيا تكثف هجماتها على طول خط الجبهة التي تمتد على حوالى ألف كيلومتر. وقد أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا في الأيام الأخيرة بالتقدم الذي أحرزه جيش بلاده. في المقابل، فشل الهجوم الأوكراني المضاد خلال الصيف بشكل واسع.

للمرة الثالثة خلال عام، سيجوب الرئيس الأوكراني أروقة الكونغرس الأميركي الذي يشهد مداولات مشدودة جدا حول المساعدة الإضافية لكييف.

لقاءات

ووصل زيلينسكي إلى الكونغرس الثلاثاء للقاء قادة في مجلسَي الشيوخ والنواب قبل أن يتوجه إلى البيت الأبيض لإجراء محادثات مع نظيره الأميركي جو بايدن.

وأكد الزعيم الديموقراطي في مجلس الشيوخ تشاك شومر "ستكون هذه زيارته الأهم".

110 مليارات

وأقر الكونغرس الأميركي مساعدات لأوكرانيا تزيد عن 110 مليارات دولار منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022 لكنه يشهد عرقلة منذ الأسبوع الماضي حول المساعدات الإضافية التي طلبها الرئيس الأميركي جو بايدن والبالغة قيمتها 61 مليار دولار.

ويؤيد الديموقراطيون منح هذه المساعدة الإضافية ولا يعارضها الجمهوريون بل يطالبون لقاء دعمها بتعديلات رئيسية في سياسة الهجرة الأميركية.

وعلى صعيد هذه النقطة بالذات، تتعثر المباحثات ما يثير استياء الرئيس الأوكراني.

وقال زيلينسكي الاثنين "إذا كان هناك شخص يهلل للقضايا العالقة من دون حلّ في الكابيتول، فهو بوتين وزمرته المريضة فحسب".

الكرملين

واعتبر الكرملين الثلاثاء أن أي مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا ستشكل "إخفاقًا كبيرًا".

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ردًا على سؤال من الصحافيين حول اللقاء المرتقب بين زيلينسكي وبايدن إن "عشرات مليارات الدولارات التي ضخت لأوكرانيا لم تساعدها على النجاح في ميدان المعركة. وعشرات مليارات الدولارات الاضافية التي ترغب بها أوكرانيا سيكون مصيرها الاخفاق الكبير".

ورحب بوتين بـ"نفاد" الأسلحة من الجيش الأوكراني على ما جاء في مقطع مصور نشر الأحد وصور خلال مراسم أقيمت الجمعة.

وأكد بوتين متحدثا عن أوكرانيا "عندما لا يكون لديك قاعدتك وعقيدتك وصناعتك الخاصة (في مجال الدفاع) وأموالك الخاصة ولا تملك شيئا، لا مستقبل لك. في المقابل نحن نملك كل ذلك".

تقدم روسي

وقد حولت روسيا اقتصادها ليصب في مجهود الحرب وهي تحرز تقدما في جنوب أوكرانيا وشرقها.

فقد حقق الجيش الروسي تقدما "كبيرا" في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا المحتلة جزئيا، على ما أكد يفغيني باليتسكي الحاكم المعين من جانب موسكو.

وشن الروس قبل يومين "هجوما كثيفا" في محيط افديفكا وماريينكا وهما نقطتان ساخنتان عند خط الجبهة الشرقي على ما قال أولسكندر تارانفسكي القائد الأوكراني للمنطقة مؤكدا أن قواته "ًصامدة بحزم" في مواقعها.

وتواصل روسيا كذلك ضرباتها اليومية في أنحاء مختلفة من أوكرانيا. فقتل الثلاثاء رجل يبلغ الثالثة والسبعين في قصف على كوبيانسك في شمال شرق البلاد وفق السلطات المحلية.

قطع الاتصالات

بالموازاة، أعلن جهاز الأمن الأوكراني الثلاثاء أنه يحقق في هجوم أدّى إلى أعطال واسعة النطاق في شبكتَي الاتصالات والانترنت لأكبر شركة اتصالات خلوية في أوكرانيا "كييف ستار" Kyivstar موجها أصابع الاتهام الى روسيا.

وينوي زيلينسكي أن يؤكد مجددا لأعضاء مجلس الشيوخ الأميركي في اجتماع بدأ عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (14,00 ت غ) أن مساعدة الولايات المتحدة أساسية لوقف بوتين.

وسيجري بعد ذلك محادثات مع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في لقاء يعتبر غاية في الأهمية.

وكان سلفه أقيل قبل أسابيع قليلة من جانب نواب موالين لترامب ومعارضين لمساعدة إضافية تمنح لكييف، بعدما اتهم بين أمور أخرى بإبرام "اتفاق سري" مع الديموقراطيين حول أوكرانيا.

وأمام الكونغرس نظريا حتى الجمعة موعد بدء العطلة البرلمانية، للتوصل إلى اتفاق حول هذه الأموال الإضافية. وسبق للبيت الأبيض أن حذر من أنه سيكون "من دون مال" بحلول نهاية السنة في حال لم يتخذ أي إجراء.

وتخشى أوكرانيا أن يؤثر تعطل طويل الأمد في الولايات المتحدة على المساعدة العسكرية الأوروبية لكييف إذ ان الاتحاد الأوروبي يناقش هو أيضا مستقبل هذه المساعدة.

وحذر السناتور الأميركي تشاك شومر من أن بوتين سـ"يجتاز" أوكرانيا وأوروبا، في حال عدم إقرار هذه المساعدة الجديدة.

ولاحظ بايدن تراجع الحماسة في واشنطن تجاه الوضع في أوكرانيا، فطلب من الكونغرس إرفاق طلب المساعدة لأوكرانيا بمساعدة قيمتها 14 مليار دولار لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة الكبيرة والتي تتواجه في حرب مع حركة حماس الفلسطينية منذ أكثر من شهرين.

لكنه لم يحقق أي نتيجة حتى الآن.

ويستقبل الرئيس الأميركي الديموقراطي نظيره الأوكراني بعد الظهر في البيت الأبيض على أن يعقدا في ختام اللقاء مؤتمرا صحافيا مشتركا.