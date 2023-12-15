إيلاف من الرباط: استقبل المدير العام للأمن الوطني المغربي (الامن العام) ومراقبة التراب الوطني(مخابرات داخلية) عبد اللطيف حموشي، بمدينة الرباط، نيكولا لورنر، المدير العام للأمن الداخلي الفرنسي، الذي يجري زيارة عمل إلى المغرب.

وأفاد بيان للمخابرات الداخلية المغربية بأن الطرفين عقدا جلستي عمل، الأولى مساء امس الخميس والثانية صباح اليوم الجمعة، ناقشا خلالهما تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين البلدين، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

ويضيف البيان أن الطرفين اتفقا على أهمية الارتقاء بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع نطاق المساعدة التقنية والتعاون العملياتي بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأمن المشترك، ومواجهة كل التهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين.



وخلص البيان إلى القول إن هذا اللقاء يأتي في سياق انخراط المملكة المغربية في تعزيز علاقات التعاون الدولي، في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية، باعتبارها شريكًا جديًا وموثوقًا فيه في عمليات حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.