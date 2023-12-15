القدس: أعلنت إسرائيل الجمعة أنها سمحت "موقتا" بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم الحدودي بين أراضيها والقطاع، بسبب ما قالت إنه ازدحام شديد على معبر رفح بين مصر والقطاع.

وقال مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو "وافق مجلس الوزراء اليوم على إجراء موقت لتفريغ الشاحنات على جانب غزة من معبر كرم أبو سالم، بدلا من إعادتها إلى رفح".

وشدد القرار على أن "المساعدات الإنسانية القادمة من مصر فقط هي التي سيتم نقلها إلى قطاع غزة بهذه الطريقة".

حصار

وفي أعقاب اندلاع الحرب مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، شددت إسرائيل حصارها على القطاع، وقطعت إمدادات المياه والكهرباء والوقود والغذاء.

وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق هذا الاسبوع أنه سيتم فحص مساعدات إنسانية موجهة لقطاع غزة عند معبر اضافي قبل نقلها الى القطاع عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، بهدف "مضاعفة كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة".

وتزامن الإعلان مع اختتام مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان الجمعة زيارة استغرقت يومين إلى إسرائيل.

ساليفان

ووصف ساليفان فتح المعبر بأنه "خطوة مهمة" مؤكدا أن هذا الأمر شكل "موضوعا مهما للنقاش خلال زيارتي لإسرائيل خلال اليومين الماضيين".

وأضاف ساليفان أن الولايات المتحدة تأمل أن "يخفف هذا الافتتاح الجديد الازدحام ويساعد في تسهيل إيصال المساعدات المنقذة للحياة".

وخلال الأسابيع الماضية، سمحت الدولة العبرية بدخول قوافل مساعدات، لكن المنظمات الإنسانية والأمم المتحدة تؤكد أنها أقل بكثير مما يحتاج اليه نحو 2,4 مليون نسمة يقطنون القطاع.