تل ابيب: استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأربعاء أي وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل أن تحقق الدولة العبرية "كل الأهداف" التي وضعتها، وفي مقدمها "القضاء" على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقال نتانياهو في بيان "لن نتوقف عن القتال حتى نحقق كل الأهداف التي وضعناها لأنفسنا: القضاء على حماس والإفراج عن الرهائن لديها، ووضع حد للتهديد القادم من غزة".

مباحثات

وتأتي تصريحات نتانياهو على وقع مباحثات لإقرار هدنة جديدة في القاهرة التي وصلها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الأربعاء.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس الامن الدولي في وقت لاحق الأربعاء على قرار يدعو إلى "تعليق" الأعمال القتالية والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال نتانياهو إن القوات الإسرائيلية تقاتل نشطاء حماس "في كل مكان" في قطاع غزة.

وأضاف "من يعتقد أننا سنتوقف فهو منفصل عن الواقع ... نقاتل حماس بنيران عنيفة، في كل مكان، بما في ذلك اليوم".

وتابع أن إسرائيل تهاجم أعوان حماس قائلا "نهاجم المتواطئين معهم سواء القريبين أو أولئك البعيدين".