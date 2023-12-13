القدس: تعهد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء بمواصلة الحرب في غزة "حتى النصر وإبادة حماس" وذلك في اليوم الثامن والستين للحرب في غزة.

وقال نتانياهو في بيان مسجّل بالفيديو أصدره مكتبه موجّه إلى لواء سلاح المدرعات الذي يقاتل في غزة "أريدكم أن تستمروا حتى آخر جندي. سنستمر حتى النهاية، حتى النصر، حتى إبادة حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك".

وتابع "أقول ذلك في ظل الألم الشديد، ولكن أيضًا في ظل الضغوط الدولية".

بدوره، اكد وزير الدفاع يوآف غالانت "ندفع ثمناً باهظاً لكن هدفنا يستحق ذلك".

جولة ميدانية

وبحسب مكتب رئيس الوزراء "زار نتانياهو وحدة التحقيقات التابعة للاستخبارات العسكرية في جنوب البلاد وراقب عملية التحقيق مع إرهابيي حماس الذين تم أسرهم في قطاع غزة".

ووصل نتانياهو الى مجمع المدرعات حيث حصل على شرح من القادة حول النشاط العملياتي للوحدة خلال القتال بحسب مكتبه.

تحذير أميركي

حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الثلاثاء بنيامين نتانياهو من أنّ الدولة العبرية بصدد خسارة الدعم العالمي لحربها ضدّ حركة حماس بسبب قصفها "العشوائي" لقطاع غزّة.

وفي أشدّ انتقاد يوجّهه لنتانياهو منذ الهجوم الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر وأشعل فتيل الحرب الحالية، قال بايدن خلال فعالية انتخابية في واشنطن إنّه ينبغي على رئيس الوزراء الإسرائيلي "تغيير" موقفه بشأن حلّ الدولتين.

بدوره، أقرّ نتانياهو بوجود "خلاف" مع بايدن بشأن الطريقة التي ينبغي أن يحُكم بها قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الراهنة.

وتمثّل هذه التصريحات خلافاً علنياً نادراً بين الجانبين بعد أسابيع كان دعم الرئيس الأميركي فيها لإسرائيل مطلقاً.

تعهّدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس التي تتولى السلطة في غزة منذ العام 2007 وتصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة "إرهابية".

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة ارتفاع حصيلة القتلى إلى أكثر من 18600 من الفلسطينيين، غالبيتهم من النساء والأطفال.