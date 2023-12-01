القدس: أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أن 6 رهائن إسرائيليين أطلق سراحهم في غزة عادوا إلى إسرائيل مساء الخميس، قبل ساعات من انتهاء مدة الهدنة الإنسانية.

وجاء إطلاق سراح الرهائن الذين يحمل 3 منهم جنسيات الأوروغواي والمكسيك وروسيا بحسب الوسيط القطري، في أعقاب إطلاق سراح امرأتين، إحداهما مواطنة فرنسية إسرائيلية، في وقت سابق اليوم.

ويصل بذلك إجمالي عدد الرهائن الذين أطلِق سراحهم الخميس إلى 8، في حين ينص اتفاق الهدنة على وجوب إطلاق سراح ما لا يقل عن 10 رهائن إسرائيليين أحياء يوميا.

وأتت هذه الإشكالية فيما يواصل الوسطاء الاتصالات لتمديد الهدنة التي من المقرر أن تنتهي الساعة 05,00 بتوقيت غرينيتش الجمعة.

وقال مصدر قريب من حماس لوكالة فرانس برس، إن الحركة احتسبت رهينتين روسيتين إسرائيليتين أطلِقتا الأربعاء مع العشرة المطلوبين من ضمن المجموعة السابعة للرهائن المفرج عنهم، و"نتيجة ذلك يرتفع عدد (الرهائن) في المجموعة السابعة إلى 10".

وأيدت قطر التي تتوسط في عملية تبادل الرهائن بين إسرائيل وحماس احتساب الرهينتين الروسيتين الإسرائيليتين ضمن المجموعة السابعة.

ويتطلب الاتفاق أن تُطلق إسرائيل ثلاثة سجناء فلسطينيين مقابل كل رهينة يُطلق سراحها.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إنه "يتم إطلاق سراح 30 فلسطينيا من السجون الإسرائيلية، مقابل ما مجموعه 10 رهائن، وهو العدد الذي يشمل +مواطنتين روسيتين+ أطلِق سراحهما أمس".