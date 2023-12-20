كيشيناو: تسلّمت مولدافيا نظام رادار على ما أعلنت وزارة الدفاع الأربعاء في وقت تعرّض المجال الجوي للبلاد لانتهاكات متكررة بصواريخ روسية استهدفت أوكرانيا.

وأعلنت كيشيناو في أيلول/سبتمبر خططا لشراء نظام رادار من نوع غراوند ماستر 200 (جي إم 200) من انتاج شركة تاليس الفرنسية لصناعات الدفاع. ويمكن أيضا دمج الرادار القادر على مراقبة الطائرات من مسافة تصل إلى 250 كيلومترا في منظومة للدفاع الجوي.

ووصف وزير الدفاع أناتولي نوساتي الرادار الذي تسلمته مولدافيا بأنه حيوي لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للبلاد.

وقال في بيان إن "الحوادث الأخيرة التي انتهك فيها المجال الجوي لبلادنا لفت انتباه السلطات إلى الحاجة الملحة لتعزيز القدرات الدفاعية لجمهورية مولدافيا".

ولم يُكشف المبلغ الذي دفع لقاء الرادار.

وجيش الجمهورية السوفياتية السابقة التي تعدّ 2,6 مليون نسمة، مجهز بمعدات متهالكة يعود تاريخها إلى الحقبة السابقة.

ومنذ بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا العام الماضي تصاعد التوتر بين موسكو وكيشيناو بشكل حاد.

ونددت حكومة مولدافيا الحالية المؤيدة للاتحاد الأوروبي بالهجوم على أوكرانيا وقالت إن روسيا تقف وراء مؤامرة لمحاولة إطاحتها.