إيلاف من لندن: خطفت أبصار البريطانيين، في شكل لافت "سحب قوس قزح" نادرة في سماء المملكة المتحدة، واستمتع عديدون بمناظر السحب اللؤلؤية الملونة هذا الأسبوع.

والتقطت المصورة ليندساي ماكينا بعض الصور للظاهرة الطبيعية فوق سماء إدنبره في اسكتلندا، مساء الثلاثاء، ووصفت السحب المتقزحة بأنها "رائعة".

وأوضح جو ويلر، مقدم الطقس في قناة (سكاي نيوز)، أن السحب نادرة نسبيًا بسبب الظروف المحددة للغاية اللازمة لظهورها.

وقال خبير الأرصاد الجوية: "يجب أن تكون السحابة رقيقة وتحتوي على العديد من قطرات الماء أو بلورات الجليد بنفس الحجم تقريبًا".

قوس قزح الناري

وقال: "تُعرف هذه السحب المتقزحة أيضًا باسم قوس قزح الناري أو سحب قوس قزح وتحدث عندما ينحرف ضوء الشمس عن قطرات الماء / بلورات الجليد".

وأشار ويلر إلى أنه "عندما تكون القطرات أكثر كروية من شكل الدمعة، تكون الظروف مناسبة لظهور سحب قوس قزح."

وتظهر السحب غالبًا جنبًا إلى جنب مع العواصف الرعدية، خاصة في وقت متأخر من بعد الظهر في الأيام الحارة والرطبة.

وأضاف جو ويلر: "إنها تتشكل فوق سحب الطقس المعتدل بينما تتصاعد إلى أعلى، مما يتسبب في تمدد الهواء وتبريده".

وقال: "في بعض الأحيان تتكثف الرطوبة في الهواء فجأة إلى قطرات صغيرة - وهو مصدر هذه الظاهرة. ولا يتم رؤيتها كثيرًا، بل ويتم تصويرها بشكل أقل تكرارًا".