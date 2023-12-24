لندن: أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت شخصا ثانيا بعد اختفاء عمل فني لفنان الشارع بانكسي كان على علامة مرورية في لندن، ونقل أمام شهود بعدما أكد الفنان البريطاني الغامض أنه ملك له.

والعمل هو عن ثلاث طائرات تبدو كأنها مسيّرات حربية على علامة "قف" المرورية، وظهر صباح الجمعة في أحد شوارع حي بيكهام بجنوب شرق لندن.

وبسرعة نشر الفنان، كما يفعل عادةً للإعلان أنه صاحب عمل ما، وضع على حسابه على "إنستغرام" صورة عن هذا العمل الجديد.

وبعد برهة، صور شهود عيان رجلا على دراجة هوائية يفك بمساعدة رجل آخر اللوحة. ويظهر هذا الرجل في التسجيل الذي وضع على مواقع التواصل الاجتماعي حاملا العمل وهو يجري.

وصور مقاطع الفيديو شهود وعرضتها وسائل الإعلام البريطانية.

وأعلنت شرطة لندن مساء السبت انها اعتقلت رجلا عشرينيا. وقالت الشرطة الأحد إنها أوقفت رجلا اربعينيا يشتبه بارتكابه "سرقة وتخريبا".

وأفرج عن الرجل العشريني لكنه وضع تحت الرقابة القضائية بانتظار استكمال إجراءات التحقيق الذي يتوقع أن يتم في منتصف آذار/مارس

وكان متحدث باسم شرطة لندن صرح أن "هذا الحادث يخضع لتحقيق حاليا" بدون اعطاء مزيد من التفاصيل.

سرقة أعمال فنية

وأشارت شرطة لندن في البداية إلى أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن اختفاء العمل. لكن مجلس مدينة ساوثوآرك، المسؤول بشكل خاص عن اللافتات في هذه المنطقة، قال مساء الجمعة إنه يرغب في استعادة اللافتة وأبلغ الشرطة بالحادث.

ودعت الشرطة "أي شخص لديه معلومات عن الحادث أو المكان الذي تتواجد فيه العلامة المرورية" الى الاتصال بالشرطة.

وقال شاهد يدعى أليكس (26 عاما) لوكالة "بي إيه" البريطانية إن أي رد فعل لم يصدر عن المارة الذين كانوا موجودين في المكان إزاء ما كان يحدث أمامهم. وأضاف أن سارق الرسم سُئل "ماذا تفعل؟"، غير أن "أحداً لم يكن يعرف ما ينبغي فعله".

وسُرق في الماضي عدد من أعمال بانكسي، من بينها باب قاعة الحفلات الموسيقية الباريسية باتاكلان الذي أنجز عليه الفنان المجهول الهوية عملاً تكريمياً لضحايا هجمات 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العاصمة الفرنسية.

كذلك خُرّبت أعمال أخرى له، من بينها لوحة جدارية تدين العنف المنزلي وتمثل ربة منزل بمظهر نساء الخمسينات أو الستينات، مع آثار كدمات على عينها وبأسنان مكسورة.