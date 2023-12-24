إيلاف من لندن: يوجه عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث رسالته الاحتفالية إلى الأمة والكومنولث، يوم الإثنين، واقفاً بجانب شجرة عيد الميلاد القابلة لإعادة الزرع.

وسيقضي الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا عيد الميلاد في ضيعة ساندرينغهام هاوس الملكية في مقاطعة نورفولك، ومن المتوقع أن يحضرا قداسًا بالكنيسة في الصباح.

ونشر قصر باكنغهام، اليوم الأحد، صورة للملكة أمام شجرة حية، محفوظة في وعاء حتى يمكن استخدامها في العام المقبل، وتتدلى من أغصان الشجرة زخارف مستدامة، في إشارة واضحة إلى حملة الملك البيئية.

وسيقوم الملك بتسليم رسالته من الغرفة المؤدية إلى شرفة قصر باكنغهام، حيث يمكن رؤية نصب فيكتوريا التذكاري في المركز التجاري من فوق كتفه.

في حين أنه من غير المعروف ما ينوي الملك تغطيته في الخطاب الاحتفالي الثاني في عهده، فمن المرجح أن تتطرق الرسالة التي كتبها بنفسه إلى قضايا قريبة من الملك.

وفي عام 2022، اتبعت الرسالة نموذجًا مشابهًا لذلك الذي أنشأته والدته الملكة إليزابيث الثانية، حيث جمعت بين الأفكار الشخصية والإشارات إلى القضايا الراهنة التي تواجه البلاد والعقيدة المسيحية.

قضايا بيئية

وواصل الملك تشارلز التحدث علنًا عن القضايا البيئية منذ صعوده إلى العرش، بما في ذلك إلقاء خطاب في قمة تغير المناخ COP28 الأخيرة في دبي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام شجرة قابلة لإعادة الزرع كجزء من خلفية الخطاب الاحتفالي السنوي.

ويتم حفر الأشجار، التي يقول المدافعون عنها إنها أفضل للبيئة من البدائل، من الجذور وحفظها في وعاء حتى يمكن إعادة زراعتها بعد عيد الميلاد وإعادة استخدامها في العام التالي.

ويمكن رؤية الزخارف المستدامة المصنوعة من مواد مثل الورق والخشب والزجاج، وكذلك الزينة الطبيعية مثل أكواز الصنوبر والبرتقال المجفف، تتدلى من أغصانها.

