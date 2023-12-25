واشنطن: من أستراليا إلى اليابان مروراً بالقارة القطبية الجنوبية وأميركا... بدأت جولة سانتا كلوز الأحد تحت مراقبة دقيقة من الجيش الأميركي الذي يتتبّع منذ عقود تحركات الرجل ذي الرداء الأحمر في 24 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

وبعد مغادرته قاعدته في القطب الشمالي، حلّقت مزلقته فوق جاكرتا في الساعة 15,38 بتوقيت غرينتش، بحسب القيادة العسكرية المسؤولة عن الأمن الجوي في الولايات المتحدة وكندا (نوراد).

وتؤكد "نوراد" أن هذه تنقلات سانتا كلوز أسرع حتى من طائرات إف-15 التابعة للقوات الجوية الأميركية، لكنها "تتباطأ حتى نتمكن من مواكبتها".

هذا التتبّع، الذي أصبح ممكنا بحسب "نوراد" بفضل أجهزة الاستشعار الموجودة في الأنف الأحمر لـ"رودولف"، وهو أحد حيوانات الرنة التسعة التي تجر الزلاجة، بات أشبه بتقليد ميلادي في الولايات المتحدة.

وقد بدأت القصة بخطأ مطبعي في عام 1955، في إعلان لسلسلة متاجر "سيرز"، يدعو عبر إحدى الصحف المحلية في كولورادو للاتصال بسانتا كلوز.

وفيما كان من المفترض أن يكون الرقم الموضوع في الإعلان هو للخط المباشر للرجل الملتحي الشهير، إلا أنه كان في الواقع - في عز الحرب الباردة - هاتف "نوراد" الأحمر.

ورغم الانزعاج الأولي عندما وجد نفسه على الخط مع صبي صغير يسأله عما إذا كان "سانتا كلوز" حقاً، انخرط الضابط المناوب في ذلك اليوم، العقيد هاري شوب، في اللعبة.

وأمر رجاله ببث معلومات حول مكان وجود سانتا، بل واتصل بمحطة إذاعية محلية ليعلن أنه رأى جسماً غريباً في السماء.

وبعد مرور ثمانية وستين عاماً، لا تزال "نوراد" مستمرة بهذا التقليد.

وهذا العام، قام الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته جيل بايدن أيضاً بمراقبة تحركات الرجل ذي الرداء الأحمر عن كثب.

وقال البيت الأبيض في بيان "الليلة، شارك الرئيس والسيدة الأولى في مكالمات متابعة لقيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية مع سانتا كلوز مع الأطفال والعائلات في جميع أنحاء البلاد".

وقد انطلقت جولة سانتا بمحطة أولى جديدة تماماً تمثلت في محطة الفضاء الدولية العائمة حول مدار الأرض، وفق "نوراد".

وبعد عبور منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حلقت مزلقة سانتا فوق إسرائيل وجنوب قطاع غزة وإفريقيا ومحطة بالمر، وهي قاعدة أبحاث أميركية في القارة القطبية الجنوبية.

ثم سافر عبر أميركا الجنوبية باتجاه الولايات المتحدة، ووزع 100 ألف هدية في الثانية على طول الطريق.

وقرابة الساعة العاشرة من مساء الأحد بالتوقيت المحلي (03,00 ت غ الاثنين)، دخل سانتا كلوز وحيوانات الرنة خاصّته المجال الجوي الأميركي، قرب مدينة فورت لودرديل في فلوريدا (جنوب شرق)، المحطة الأولى في الرحلة عبر بقية الولايات المتحدة.

في المجمل، وزع سانتا كلوز بالفعل ما يقرب من 5,5 مليارات هدية حتى الساعة 03,00 من صباح الاثنين بتوقيت غرينتش.