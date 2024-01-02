بيروت: نقل موقع "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام إسرائيلية ان "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع الوزراء وأعضاء الكنيست من التعليق على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري" أثناء تواجده في بيروت.

مخيم البداوي

وشهد مخيم البداوي مساء اليوم الثلثاء تظاهرة جماهيرية حاشدة بدعوة النادي الثقافي الفلسطيني العربي في المخيم، ردا على "المجازر الصهيونية التي يرتكبها جيش الإحتلال في قطاع غزة واستهداف قيادات المقاومة في لبنان، الذين كان آخرهم القيادي صالح العاروري الذي اغتالته إسرائيل مساء اليوم"_بحسب النادي.



وإنطلقت التظاهرة من أمام محطة سرحان وجالت شوارع المخيم، ورفع المشاركون فيها الأعلام الفلسطينية ورايات الفصائل الفلسطينية، وسط أجواء غضب وهتافات وأناشيد وطنية تندّد بالجرائم وتدعو إلى "دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل".



من هو صالح العاروري

صالح العاروري هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني بارز، ساهم بشكل مباشر في تأسيس "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في الضفة الغربية عام 1991، وأسهم في الانطلاقة الفعلية لكتائب القسام في الضفة عام 1992.

تم اعتقاله من قبل القوات الإسرائيلية وقضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية.

وفي أواخر عام 2017 أعلنت حركة حماس عن انتخاب العاروري نائبا لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية إسماعيل هنية خلال انعقاد مجلس شورى للحركة