بيروت: اكد حزب الله اللبناني ان اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة اسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل التنظيم الشيعي، "لن يمر ابدا من دون رد وعقاب"، واصفا ما حصل بأنه "اعتداء خطير على لبنان".

بيان

وقال الحزب في بيان "نعتبر جريمة اغتيال الشيخ صالح العاروري ورفاقه الشهداء في قلب الضاحية الجنوبية لبيروت اعتداءً خطيرًا على لبنان وشعبه وأمنه وسيادته ومقاومته (...) وتطورًا خطيرًا في مسار الحرب بين العدو ومحور المقاومة"، مشددا على أنّ "هذه الجريمة لن تمرّ أبدًا من دون رد وعقاب".

وقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري الثلاثاء في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كلمة نصرالله

وأضاف بيان حزب الله الذي يتوقّع أن يلقي أمينه العام حسن نصرالله خطابا الاربعاء "جريمة اليوم هي استكمال لجريمة اغتيال القائد السيد رضي الموسوي في ساحة عمل أخرى".

وقتل الاثنين الفائت القيادي البارز في فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني رضي موسوي بضربة إسرائيلية في سوريا في منطقة السيدة زينب قرب دمشق، واتهمت طهران إسرائيل بالعملية.