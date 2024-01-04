زار الفريق محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع التي تخوض حرباً مع الجيش في السودان، بريتوريا حيث التقى الرئيس سيريل رامابوزا الخميس، حسبما أعلن على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد جولة في شرق أفريقيا.

وقال دقلو على منصة "اكس"، "أجريت مناقشات مثمرة مع رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا بشأن التطورات في السودان والحرب المستمرة. وشرحت أسباب اندلاع النزاع".

وأضاف أنه أكد رغبته "في إنهاء الحرب".

جولة

وزار دقلو منذ نهاية كانون الأول/ديسمبر كلا من كينيا وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي في أولى جولاته الرسمية في الخارج منذ بدء النزاع في السودان في منتصف نيسان/أبريل.

ويقوم دقلو بهذه الجولة في وقت تكثف الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) وبين أعضائها كينيا وأوغندا وإثيوبيا وجيبوتي، جهودها لحمل دقلو وقائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان على التفاوض.

وأكدت رئاسة جنوب أفريقيا في بيان أنّ خلال لقائه مع دقلو "أعرب الرئيس رامابوزا عن دعم جنوب أفريقيا للحوار الوشيك بين الجنرال دقلو والجنرال البرهان"، داعياً إلى "وقف فوري لإطلاق النار" و"وقف دائم للأعمال العدائية".

قطيعة

ولم يلتق القائدان العسكريان منذ اندلاع الحرب في منتصف نيسان/ابريل ولا يبدو أي منهما مستعدا لتقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، خصوصا أن أيا منهما لم يحقق تقدما حاسما على الأرض.

وأدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم الى سقوط 12 ألف قتيل وفق تقدير لمنظمة "أكليد" يعتقد على نطاق واسع أنه أدنى من الحصيلة الفعلية. كما تسببت المعارك بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص حسب الأمم المتحدة.

وفي محطاته المختلفة، ضاعف الجنرال دقلو إشارات الانفتاح، مكرراً رغبته في "بدء مفاوضات" و"وضع حد بسرعة لهذه الحرب".

ولم تفض محاولات وساطة سابقة حتى الآن سوى إلى هدنات وجيزة لم يتم احترامها.

وتوسع النزاع مؤخرا ليصل إلى ولاية الجزيرة (وسط شرق) التي كانت حتى ذلك الحين بمنأى منه وباتت ملجأ لنصف مليون شخص.