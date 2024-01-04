إن الظلال التي تمتد عبر الشرق الأوسط وخارجه، منذ بداية الحرب بين إسرائيل وغزة، أصبحت الآن أطول وأكثر قتامة مع مقتل زعيم حماس البارز صالح العاروري في لبنان.

وقتل العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، في غارة بطائرة بدون طيار جنوبي بيروت. وكان العاروري شخصية رئيسية في كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحماس، وحليفاً مقرباً من إسماعيل هنية، زعيم الحركة. لقد كان في لبنان بمثابة حلقة وصل بين جماعته وحزب الله.

وحتى قبل اندلاع حرب 7 أكتوبر/تشرين الأول، حذر زعيم حزب الله اللبناني حسن نصر الله من أن أي هجوم موجه يقع على الأراضي اللبنانية سيؤدي إلى "رد قوي".

ولكن حزب الله وحلفاءه الإيرانيين يدركون أن شكل ردهم الآن، وفي خضم الأعمال العدائية المشتعلة، قد يغير شكل هذه الحرب ومصير حزب الله.

ولم يكن سرا أنها مسألة وقت فقط، قبل أن يتم استهداف قادة حماس خارج غزة.

إسرائيل "ستعمل ضد قادة حماس أينما كانوا". كان هذا هو التحذير الذي أطلقه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقبل أشهر، أشار إلى العاروري بالاسم صراحة. وكان نائب زعيم حماس مدرجا أيضا على قائمة الإرهاب الأمريكية، مع مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل رأسه منذ عام 2018.

ولا تؤكد إسرائيل أو تنفي عادة الاغتيالات، لكن هذا الصراع الطويل هو عبارة عن سجل من عمليات القتل المستهدف. إنه أيضا تاريخ من الانتقام والانتقام المضاد.

وستكون إسرائيل الآن مستعدة للأعمال الانتقامية. هناك دعوات واضحة من قادة حماس وحلفائهم، من شوارع الضفة الغربية المحتلة وخارجها.

REUTERS تقول إسرائيل إن صالح العاروري (يسار) هو العقل المدبر للهجمات في الضفة الغربية المحتلة

وسيتعين على حزب الله وحماس أن يفعلا شيئاً ما، وأن يُشاهدا وهما يفعلان ذلك.

ودعا البيان الأول لحزب الله إلى الصبر.

قبل هذه اللحظة، حاولت هذه القوة العسكرية والسياسية المسلحة تسليحاً جيداً في لبنان أن تحصر مشاركتها في مجرد حرب كلامية، فضلاً عن شن هجمات محدودة عبر حدودها الجنوبية مع إسرائيل، لتجنب جر لبنان إلى حريق آخر مكلف.

لكن مقتل أحد مسؤولي حماس، الذي كان حلقة وصل محورية بين الحركة وكل من حزب الله وإيران، في أحد معاقلها في الضاحية الجنوبية لبيروت، قد أربك حساباتها. ولكن يتعين عليها أن توازن بين توجيه ضربات مذهلة على المدى القصير، في مقابل لعبتها الأطول أمداً.

ويحظى حزب الله بدعم قوي على طول الحدود الجنوبية المضطربة للبنان. ولكن في بيروت وخارجها، لا تزال ذكريات الحرب المدمرة بين إسرائيل ولبنان في عام 2006 ماثلة في الأذهان، في بلد يعاني الآن من أزمات متعددة من صنع يديه.

وليس سراً أيضاً أن شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى كانت تسعى منذ فترة طويلة إلى تعظيم هذه الفرصة، للقضاء على تهديدات حزب الله لبلداتها الشمالية.

الانتقام والحسابات

وقد استمرت الأعمال العدائية على هذه الجبهة حتى الآن، ولكن تم احتواؤها، مع انتشار القوات الإسرائيلية في أنحاء غزة والضفة الغربية.

كما حذرت الولايات المتحدة، الحليف الأقوى لإسرائيل، مراراً وتكراراً من نقل الحرب إلى حزب الله، الأمر الذي قد يكون له أصداء بعيدة المدى.

وتأتي هذه الأزمة الجديدة التي أثارها مقتل العاروري وستة آخرين، من بينهم اثنان من القادة العسكريين في حماس، في وقت يتصاعد فيه التوتر على جبهات أخرى، بما في ذلك ممرات الشحن الحيوية في البحر الأحمر، حيث يهاجم الحوثيون المدعومون من إيران السفن التي يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل.

وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، مؤخراً عن سبعة ساحات تتعرض فيها إسرائيل للهجوم، بما في ذلك اليمن ولبنان وسوريا والعراق.

وهناك الآن دعوات لضبط النفس، من العواصم الغربية، إلى الساسة اللبنانيين، وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة هناك، وسط مخاوف متزايدة من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

لكن إسرائيل كانت حاسمة منذ البداية.

هدفها من الحرب هو "تدمير حماس". وهذا يعني ملاحقة بنيتها التحتية وقادتها العسكريين والسياسيين وأموالها.

وبعد مرور ما يقرب من ثلاثة أشهر، تعترف بأنه لا يزال هناك طريق طويل لتقطعه.

يتساءل العديد من خصوم إسرائيل، فضلاً عن أصدقائها، عما إذا كان من الممكن تدمير حماس من خلال القوة العسكرية وحملة تتسبب في عدد هائل من القتلى المدنيين، وكارثة إنسانية رهيبة تؤدي إلى ألم عميق وغضب عميق.

ويُعتقد أن العقول المدبرة للفظائع التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل، بمن في ذلك يحيى السنوار، لا تزال مختبئة في مكان ما في غزة على الرغم من المطاردة الإسرائيلية المكثفة.

إن وفاة العاروري في لبنان سوف تلفت الانتباه إلى تركيا وقطر، حيث يتمركز قادة حماس أيضاً، معتقدين أنهم أكثر أماناً هناك.

وسيكون ذلك عبأ ثقيلاً أيضاً على أذهان العائلات الإسرائيلية، التي لا يزال أحباؤها محتجزين كرهائن في مكان ما في غزة.

وكان من أولى تداعيات هذا الاغتيال توقف المحادثات غير المباشرة في القاهرة، بشأن تبادل آخر للرهائن مقابل الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

ويواصل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، إصراره على أن "الضغط وحده هو الذي سينجح".

والآن قامت إسرائيل بتشديد الخناق أكثر.