إيلاف من الرباط: قال النائب البريطاني المحافظ ليام فوكس إن على المملكة المتحدة أن تقدم كامل دعمها للمغرب وتعترف بسيادته على الصحراء.

وصرّح فوكس في حديث لقناة "ميدي 1 تيفي"،مساء الاحد ، أنه "قبل زيارتي للمغرب،وجهت رسالة لوزير الخارجية البريطاني ،دافيد كاميرون،قصد إثارة انتباهه الى التأخر من قبل المملكة المتحدة بشأن هذه المسألة مقارنة مع الولايات المتحدة".

وأضاف"يتعين علينا تقديم كامل دعمنا للمغرب والاعتراف بسيادته على الصحراء"، مشيرا الى أنه بغض النظر عن الفرص الاقتصادية التي يتيحها فإنه "عنصر مهم لاستقرار وأمن المنطقة".

واعتبر فوكس أن الاعتراف البريطاني بمغربية الصحراء مهم أيضا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، موضحا أن "هذا الاعتراف يتسق بالتالي مع الشراكة رابح-رابح".



لفت انتباه

وقال فوكس إنه "من خلال رسالتي، أردت إثارة انتباه كاميرون الى هذا الملف بمجرد توليه المنصب، وكذا الى أهمية هذه المسألة بالنسبة لعلاقاتنا الثنائية".

وأضاف:"لقد ذكرت كاميرون، وهو صديق وكنت عضوا بالحكومة حين كان وزيرا أول، بالأهمية التي يكتسيها المغرب على الساحة الدولية، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي".

وسجل فوكس أن "عددا متزايدا من النواب البريطانيين مقتنعون بمقاربة المغرب لحل هذا النزاع. بل إنهم مستاؤون نوعا ما من التقدم المحدود الذي حققته لندن في هذا الباب".وبالنسبة له، فإن واقعية المقاربة المغربية هي ما يتيح تحقيق تقدم على هذا الصعيد.

تطور العلاقات

من جهة أخرى، اعتبر النائب البريطاني أن العلاقات بين المغرب وبريطانيا في تطور مستمر، مبرزا أن المغرب يواصل تعزيز جاذبيته للاستثمارات المباشرة الأجنبية خصوصا بفضل "أهميته الجيو استراتيجية على اعتبار أن العديد من الدول ترى فيه بوابة ولوج لأفريقيا".

وأضاف أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعتبر فرصة للندن قصد تطوير علاقاتها التجارية مع شركائها و"المغرب يعد أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة على الأصعدة الاقتصادية، التجارية وكذا السياسة الخارجية".

ولاحظ فوكس أن الملك محمد السادس حرص على تفعيل استراتيجية متبصرة يتعيّن أن تكون نموذجًا من حيث خلق البيئة الملائمة للاستثمار، سواء من حيث الإصلاحات الاقتصادية والمشاريع المهيكلة التي تهم الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر أو الرفع من الإنتاج الفلاحي والناتج الداخلي الخام.

وأضاف أن الملك محمد السادس كان سبّاقا على مستوى تنمية الرأسمال البشري وأن مجمل إنجازاته تجعل المغرب شريكًا ذا أولوية بالنسبة للعديد من الدول، بما فيها بريطانيا.

وقال النائب فوكس إن المغرب يتموقع كملتقى دولي وبوابة ولوج لإفريقيا حيث تربطه علاقات ثنائية ممتازة مع العديد من بلدان القارة.

وأشار في هذا الإطار الى أن الدار البيضاء فرضت نفسها كقطب للطيران الدولي ووسيلة وحيدة للنقل الجوي في اتجاه عدة عواصم افريقية،انطلاقا من المملكة المتحدة".

وخلص الى أن المغرب، بفضل شراكاته التجارية العديدة، يمكن أن يسهل المبادلات بين أوروبا وأفريقيا.



زيارة

وحول الزيارة التي قام بها للداخلة سنة 2023، أعرب فوكس عن "انبهاره بتطور البنيات الأساسية التعليمية والصحية بالمدينة، دون إغفال ميناء الداخلة الذي سيكون حلقة أساسية للتجارة الأفريقية".

وذكر أن الصحراء المغربية تبين أن التنمية الاقتصادية أفضل وسيلة للخروج من النزاع والحرب نحو التعايش ومستقبل مستدام، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ"رسالة بالغة الأهمية بالنسبة للشباب ونموذج يتعين استلهامه في عدة مناطق من العالم".