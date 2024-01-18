علّق نجم الكُرة الإسبانية السابق سيسك فابريغاس على النتائج التي حققها نجم نادي ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح.

وقال فابريغاس الذي زامل "مو صلاح" في نادي تشيلسي سابقاً: "لو أخبرني أحد ما بما سيحققه محمد صلاح بعد فترة تواجدنا معاً في تشيلسي، لكنت قد وصفت ذلك بأنّهُ مستحيل"، ويضيف "جعلنا صلاح نعتاد، هذه الأيام، على رؤيته وهو يُرعب المدافعين، ويحقق الألقاب ويتنافس على الحذاء الذهبي في كل عام".

لكن لاعب خط الوسط الإسباني السابق فابريغاس يتذكر شيئاً مختلفاً كثيراً عن هذه الشخصية في الفترة التي قضاها معه في البلوز - اللقب الذي يطلق على نادي تشيلسي- ، ويقول لبرنامج "بي بي سي ساوندس" إنَّ صلاح "لم يحقق نتائج كبيرة في ذلك الوقت".

ويبرر "ربما لم تسنح له فرص كثيرة" ويشير إلى جانب مهم ويقول "يمكنك وقتها أن ترى كيف يلعب وإلى أين يتجه، يمكنك أن ترى كيف كان سريعاً، وكيف يهاجم المساحات، قد لا يكون قوياً كما هو الآن".

وكان صلاح قد انضم إلى تشيلسي تحت قيادة جوزيه مورينيو عام 2014 لكنه فشل في ترك بصمة في الفريق الأول، حيث قضى فترات على سبيل الإعارة في فيورنتينا ثم روما، الذي وقع معه في النهاية في عام 2016.

ومنذ انضمامه إلى ليفربول في عام 2017، سجل الجناح المصري 153 هدفاً وقدم 67 تمريرة حاسمة في 251 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز بالحذاء الذهبي ثلاث مرات وهو الآن ضمن أبرز اللاعبين في العالم.

"في بعض الأحيان، علينا أن نتحلى بالصبر قليلاً" - فابريغاس عن داروين نونيز

وشارك فابريغاس رأيه بشأن زميل صلاح في الفريق داروين نونيز (24 عاماً)، حيث انضم الأخير وهو لاعب أوروغواني إلى ليفربول في عام 2022 مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، سجل نونيز 14 هدفاً في 48 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأثار الكثير من النقاش حول موهبته الكبيرة أمام المرمى.

لكن فابريغاس الفائز بكأس العالم دعا للتحلي بالصبر، وقال: "عليك أن تفهم أن الناس يمرون ببعض اللحظات الصعبة، يمكنني أن أخبركم بعشرة آلاف لاعب شعرنا بهم أحياناً بأنهم لا ينتمون للملاعب".

ويضيف "أنت بحاجة إلى مدربك، وزملائك لدعمك، ولهذا السبب كنت معجباً دائماً بأرسين فينغر، في بعض الأحيان نحتاج إلى أن نكون أكثر صبراً من الآخرين."

"دي بروين يعود بحماس لإشعال آمال مانشستر سيتي"

عاد كيفن دي بروين إلى اللعب مع مانشستر سيتي يوم السبت وكان له تأثير سريع – بهدف وتمريرة حاسمة ساعدت في تغلب فريقه على نيوكاسل.

وكان آخر ظهور للاعب البالغ من العمر 32 عاماً في الدوري في أغسطس الماضي، أمام بيرنلي، بعد غياب عن الملاعب بسبب إصابة في أوتار الركبة، وقد تؤدي عودته إلى ترجيح كفة السيتي في سباق البطولة، لكن فابريغاس يعتقد أن اللاعب البلجيكي يجب أن يكون في وضع جيد.

وشبه فابريغاس، دي بروين، "كالطفل الصغير الذي يرتدى حذاءً جديداً"، واصفاً إياه بأنه "متحمس، ومفعم بالحياة وعطش للملاعب"، وعلى الرغم من التحدي، يعتقد فابريغاس أن السيتي "محظوظ" لأن لديه فريقاً قادراً على إدارة دقائق لعب دي بروين، ويعتقد أيضاً أن زميله صانع الألعاب يمكنه التكيف مع دور أعمق - كما كان عليه هو نفسه في بعض الأحيان - مع تقدمه في السن.

ويضيف فابريغاس"عندما يبدأ في فقدان لياقته البدنية، سيكون قادراً على اللعب في خط الوسط، ليس لدي أدنى شك في ذلك، على سبيل المثال يمكنه اللعب بجوار رودري، وأن يقود اللعب من هناك" ويزيد"هذا ما يفعله اللاعبون المميزون والأذكياء عندما يكبرون في السن".