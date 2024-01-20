دمشق: أفادت تقارير إخبارية بمقتل مسؤول استخبارات فيلق القدس بسوريا بالقصف الإسرائيلي على دمشق.

وأفادت وكالة مهر الإيرانية بمقتل اثنين من كبار المستشارين الإيرانيين في القصف الإسرائيلي على دمشق.



وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، قد أعلنت صباح اليوم السبت، عن وقوع هجوم "يرجح أنه إسرائيلي" استهدف منزلا بحيّ المزو في العاصمة دمشق، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 5 أشخاص في القصف الذي استهدف مبنى كان يضم اجتماعًا لقيادات مقربة من إيران.

وفيما رجحت "سانا" أن الهجوم ناجم عن عدوان إسرائيلي، تشير تقارير بوقوع "انفجار ضخم استهدفت فيه إسرائيل شخصية مهمة"

من جهتها وكالة أسوشيتد برس تقول: الحي المستهدف في دمشق يضم بعثات دبلوماسية بما في ذلك السفارتين اللبنانية والإيرانية

كما نقلت رويترز عن مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا قوله إن "الغارة الإسرائيلية على دمشق قتلت مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني".