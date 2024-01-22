بكين: طمر انزلاق ارضي عشرات الأشخاص في منطقة جبلية نائية بجنوب غرب الصين الاثنين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية مضيفة انه تم العثور على ثماني جثث.

ووقع الانزلاق عند الساعة 05,51 (21,51 الأحد بتوقيت غرينتش) في قرية ليانغشوي الواقعة في مقاطعة يونان بمقاطعة جينتشيونغ، ما ادى إلى طمر 47 شخصاً، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأعلنت قناة "سي سي تي في" الرسمية أنه "تم إجلاء أكثر من 200 شخص بشكل عاجل من المنطقة وتم ارسال 10 حفارات و33 سيارة إطفاء وأكثر من 200 عامل إنقاذ للقيام بعمليات البحث".

وأظهرت لقطات نشرتها الوكالة نحو عشرة من عمال الإنقاذ ببزاتهم البرتقالية وهم يبحثون بين الأنقاض.

وبثت قناة "سي سي تي في" الرسمية صوراً لقرية وسط جبال شاهقة تغطيها الثلوج ومنازل مطمورة جزئيًا بسبب الانزلاق الأرضي.

وذكرت القناة أنه وفقا لأحدث حصيلة نشرت بعد الظهر "تم العثور على ثمانية مفقودين مفارقين الحياة".

"بذل كل ما في وسعهم"

قالت إحدى السكان لصحيفة "شينجينغباو" الصادرة في بكين إنها كانت نائمة عندما وقعت الكارثة وسقطت عليها أجزاء من سقف منزلها.

وقال ساكن آخر للصحيفة "في البداية اعتقدت أنه هزة أرضية. وادركت بعد ذلك أن الجبل ينهار".

ويبعد مكان المأساة حوالى 1600 كيلومتر جنوب غرب شانغهاي وعلى مسافة حوالى 350 كيلومترا شمال شرق كونمينغ عاصمة المقاطعة.

ونقلت القناة التلفزيونية أن الرئيس الصيني شي جينبينغ أمر عمال الإنقاذ "ببذل كل ما في وسعهم للحد من عدد الضحايا".

وأكد الرئيس ضرورة "العمل على تهدئة عائلات الضحايا وتوفير أماكن إقامة للمتضررين".

ولم يرغب مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني في قرية ليانغشوي التحدث، لدى الاتصال به هاتفياً، عن الانهيار الأرضي وقال لوكالة فرانس برس إنه "مشغول للغاية".

ويسكن منطقة يونان الصينية النائية التي تحاذي سلاسل جبالها الشديدة الانحدار جبال الهيمالايا، عدة مجموعات عرقية، وهي واحدة من أفقر المقاطعات في الصين.

حرارة دون الصفر

وناهزت درجة الحرارة في منطقة تشنشيونغ، حيث وقعت المأساة، صفر درجة مئوية خلال النهار لتنخفض خلال الليل إلى مادون 4 درجات دون الصفر، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الصينية.

وتعد الانزلاقات الأرضية أمرا شائعا في المناطق الجبلية بجنوب غربي الصين، خاصة بعد سقوط الأمطار. ولم تكشف الجهات الرسمية حتى الآن عن سبب مأساة الاثنين.

وفي أيلول (سبتمبر)، تسببت عواصف في إقليم قوانغشي (جنوب) في انهيار أرضي في منطقة جبلية، ما أدى إلى مقتل بعة أشخاص على الأقل، بحسب وسائل الاعلام المحلية.

ولقي أكثر من 20 شخصا حتفهم عندما تسببت أمطار غزيرة في انزلاق أرضي بالقرب من مدينة شيان الشمالية في آب (أغسطس).

وفي حزيران (يونيو)، أدى انزلاق أرضي في مقاطعة سيشوان بجنوب غرب البلاد إلى مصرع 19 شخصا.