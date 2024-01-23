إيلاف من الرباط: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، الثلاثاء، مباحثات هاتفية، مع الرئيس النيجيري بولا أحمد أديكونلي تينوبو.

وقال بيان للديوان الملكي إن هذه المباحثات تناولت الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان أنها تناولت أيضاً مشروع خط أنبوب الغاز الأفريقي - الأطلسي نيجيريا-المغرب؛ وهو المشروع المهيكل الذي سيشكل رافعة استراتيجية للاندماج الإقليمي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لمجموع بلدان غرب أفريقيا.



في سياق ذلك، وجه العاهل المغربي دعوة إلى الرئيس تينوبو، للقيام بزيارة رسمية للمغرب، سيتم تحديد تواريخها عبر القنوات الدبلوماسية.