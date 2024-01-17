إيلاف من الرباط: وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بتخصيص منح إضافية لفائدة الطلبة الفلسطينيين، وذلك في إطار منح الوكالة المغربية للتعاون الدولي.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المغربية إنه سيستفيد من هذه المنح، التي يناهز عددها الـ100، الطلبة الفلسطينيون المنحدرون من قطاع غزة، المسجلون في الجامعات والمعاهد العليا بمختلف مناطق المملكة المغربية.

وأضاف البيان أن هذه المبادرة الملكية تندرج في إطار العناية الكريمة والموصولة التي يوليها الملك محمد السادس للقضية الفلسطينية العادلة والراسخة، والتضامن الفعلي مع الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الصعبة.

وأمر الملك محمد السادس بأن توضع هذه المنح حالا رهن إشارة الطلبة الفلسطينيين الذين تتوفر فيهم الشروط الضرورية، وذلك بتنسيق مع السلطة الفلسطينية.