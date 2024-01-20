الرباط: يمثِّل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الملك محمد السادس، في أشغال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز والقمة الثالثة لمجموعة الـ 77 والصين، المنعقدتان بالعاصمة الأوغندية كمبالا، على التوالي، يومي 19 و20 يناير الجاري، ومابين 21 و23 من الشهر ذاته.

وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية ان هاتين القمتين في سياق جيوسياسي عالمي متقلب، وسيكون موضوعهما "تعميق التعاون من أجل ثروة عالمية متقاسمة" و"عدم ترك أي أحد خلف الركب".

واضاف البيان انه وفقا لرؤية الملك محمد السادس، فإن المغرب، بوصفه عضوا مؤسسا لهاتين المجموعتين، اعتبر دوما هذه المنتديات محاور ذات أولوية للعمل الجماعي الحقيقي من أجل بناء عالم تسود فيه القيم الديمقراطية وحيث يعم الأمن والعدالة والتضامن والتسوية السلمية للنزاعات.

وستتولى أوغندا رئاسة حركة عدم الانحياز لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 2024.

وتعتبر حركة عدم الانحياز، التي تتكون من 120 دولة، ثاني أكبر تجمع للدول بعد الأمم المتحدة.

أما مجموعة الـ (77) فهي تحالف دولي يروم تعزيز المصالح الاقتصادية لأعضائه خلال المفاوضات الاقتصادية الدولية.



الوفد المغربي

ويضم الوفد المغربي، الذي يرأسه الوزير بوريطة، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، وسفير المغرب لدى تنزانيا، زكرياء الكوميري، والسفير المدير العام للوكالة المغربية للتعاون الدولي، محمد متقال، ومدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني.