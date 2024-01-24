إيلاف من بيروت: تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن إيل-76 في بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيانها: "قرابة الساعة 11,00 بتوقيت موسكو (08,00 ت.غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود، وكان على متنها 65 جنديا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين".

BREAKING: Russian military plane crashes in Belgorod region, many feared dead pic.twitter.com/NBqA8xXjll — Insider Paper (@TheInsiderPaper) January 24, 2024

وأوضح البيان أن لجنة من القوات الجوية الروسية "توجهت إلى موقع تحطم الطائرة لتحديد أسباب الكارثة"، غير أن عضو البرلمان الروسي والجنرال المتقاعد أندريه كارتابولوف قال إن الطائرة تحطمت في جنوب روسيا "بعد استهدافها بثلاثة صواريخ أوكرانية من طراز باتريوت، أرسلها الغرب إلى كييف"، من دون أن يذكر من أين استقى معلوماته.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ناطق باسم هيئة الطوارئ في جنوب روسيا قوله إن فرق الطوارئ الطبية توجهت إلى موقع تحطم الطائرة في كوروتشانسكي، منطلقة من عدة مراكز فرعية طبية، كما توجه رجال الإطفاء والشرطة إلى مكان الحادث".