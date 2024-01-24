الكويت: أعلنت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) يوم الأربعاء إن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرًا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم الصباح نائبا للأمير خلال فترة غيابه عن البلاد.

وقالت الوكالة إن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن "يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد".

ويمنح الدستور الأمير سنة لاختيار ولي العهد وعرضه على مجلس الأمة (البرلمان) لمبايعته في جلسة خاصة بموافقة أغلبية الأعضاء.

وينص الدستور على أن الأمير يعين نائبا له يمارس صلاحيته في حال تغيبه خارج البلاد وتعذر نيابة ولي العهد عنه.

رئاسة الوزراء

وقالت الوكالة إن مرسوما أميريا صدر أيضا بتعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح في منصب رئيس الوزراء خلال الفترة التي يكون فيها رئيس الوزراء نائبا للأمير.



يُذكر أن الكويت أعلنت تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح في 17 كانون الثاني (يناير).

وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير مشعل الأحمد الصباح الذي استلم الحكم الشهر الماضي.