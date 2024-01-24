بغداد: تسلّم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الأربعاء، رسالة من الحكومة الأميركية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية أن حسين، استقبل مساء أمس الأربعاء، السفيرة الأميركية في بغداد إلينا رومانوسكي، وتسلّم منها رسالة مهمة من الحكومة الأميركية إلى الحكومة العراقية.

وأضاف البيان، أن الرسالة ستتم دراستها من قبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والجهات المعنية المختصة وستتخذ الخطوات القادمة بشأنها قريبًا.

وفي هذا السياق، تشير المصادر إلى بدء المحادثات بين الولايات المتحدة والعراق حول إنهاء مهمة التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق، واستبداله بعلاقات ثنائية.

وكان يفترض بدء هذه المفاوضات منذ فترة، لكنها تعثّرت جراء تطور الأوضاع في قطاع غزة.

ويشير مراقبون إلى ليونة بالموقف الأميركي بحيث أسقطت واشنطن شروطها المسبقة بوقف هجمات الفصائل العراقية المسلحة المدعومة من إيران على قوات التحالف قبل الاتفاق على إنهاء مهامها. غير أن التوقعات تشير إلى أن المحادثات قد تستمر لشهور قبل انسحاب قوات التحالف بقيادة واشنطن من العراق. ما يعني أن سحب واشنطن لقواتها ليس وشيكًا.

يُذكر أن الولايات المتحدة لا تزال تحتفظ بـ2500 عسكري في العراق، وتقول أنهم باقون لتقديم المشورة والمساعدة في منع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية مجددا.