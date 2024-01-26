الرياض: قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الجمعة، إنَّ الرياض رحبت بحكم محكمة العدل الدولية بفرض تدابير طارئة على إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها جنوب أفريقيا واتهمتها بالإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة.

وأضافت الوزارة أن المملكة تؤكد "الرفض القاطع لممارسات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية".

ودعت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع ازدياد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس.

غياب الأمر الملزم

ويتضح أن حكم محكمة العدل الدولية، بحسب المراقبين، لم يرقَ إلى مستوى أمر صارم بحق إسرائيل يجبرها على وقف اطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي هجومه ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر). وهو يبقى في سياق التوجيهات التي تطالب إسرائيل بحماية المدنيين دون أمر ملزم يفرض عليها اجراءات لوقف اطلاق النار.

وقالت المحكمة ومقرها لاهاي، إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا تامًا، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل".