إيلاف من العلا (السعودية): وسط تفاعل جماهيري كبير، اختتمت لحظات العُلا النسخة الخامسة من مهرجان شتاء طنطورة الثقافي والترفيهي، والذي تواصلت فعاليته على مدار ستة أسابيع، لتضفي مزيداً من التميز على تجربة زوار وقاطني العلا.

تضمن البرنامج العديد من التجارب الغامرة والعروض المتنوعة التي سلطت الضوء على العُلا وتفاصيلها، طوال الفترة من 21 كانون الأول (ديسمبر) حتى 27 كانون الثاني (يناير)، ليكون أكثرها تميزاً عروض شرفات الجديدة ومسرحية جميل وبثينة الموسيقية، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية والغنائية مثل الحفل الكلاسيكي في الحجر على ضوء الشموع، إلى جانب حفل الأيقونة اللبنانية ماجدة الرومي والموسيقار الكبير عبادي الجوهر والمطربة اللبنانية نانسي عجرم، فضلاً عن عروض الأوركسترا السويسرية المميزة وحفل التينور الإيطالي أندريا بوتشيللي.

وشهد المهرجان عروضاً لمغنيات سعوديات منهن زينة عماد، التي افتتحت العرض الغنائي مع جميل وبثينة، وقدمت أغنية حصرية عن العلا؛ وسوسن البهيتي، مغنية الأوبرا السعودية التي قدمت العرض الافتتاحي لحفل التينور الإيطالي بوتشيللي في مرايا، وغنت معه إحدى أغانيه الشهيرة "كون تي بارتيرو".

عام الشعر العربي

كما تضمن المهرجان فعاليات احتفت بالثقافة وعام الشعر العربي، بما في ذلك العُلا بالعربي وليلة العُلا الشعرية ومسيرة الشعراء، بالإضافة لمهرجان العُلا للحمضيات والذي قدم فخر ثمار العلا في موسم الشتاء.

وشهد كل من سباق درب العُلا مشاركة العديد من الرياضيين والهواة من الجميع الأعمار ومختلف الجنسيات، وحضر بطولة ريتشارد ميل العُلا لبولو الصحراء حضور العديد من الزوار ومحبي اللعبة الملكية، مع تواجد عدد من الشخصيات المرموقة على مستوى المنطقة والعالم.

وتواصل لحظات العُلا إثراء تجارب عشاق الترفيه خلال العام الجاري، مع عودة مهرجان العلا للفنون بنسخته الثالثة على التوالي من 9 شباط (فبراير) حتى 2 آذار (مارس) مع العديد من الفعاليات والمعارض التي تحتفي بالفن والفنانين.

كما تعود بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الدولية للقدرة والتحمل مع تحديين دوليين يومي 10 و11 شباط (فبراير)، بينما تنطلق مسابقة تاف مادر إنفينيتي في العُلا بدءاً من 24 شباط (فبراير) مع مسارات الحواجز والعقبات وأجواء التحدي.