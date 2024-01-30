أبوظبي: استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش في مجلس قصر البحر في العاصمة أبوظبي، بحضور رئيس المجلس الوطني الاتحادي صقر غباش.





لقطة جامعة من اللقاء في مجلس قصر البحر في العاصمة أبوظبي

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تعزيز العلاقات

وتناول اللقاء مختلف أوجه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية التركية وسبل تعزيزها على جميع المستويات، إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وتطرق اللقاء إلى أهمية العلاقات البرلمانية بين البلدين في تحقيق أهداف شراكتهما التنموية وبناء جسور التعاون والتقارب بين شعبيهما، ودعم القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى دور البرلمانات في تعزيز قيم السلام والحوار في العالم ونشر القيم الإنسانية المشتركة.



رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش​​​​​​​ يجول في جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

جامع الشيخ زايد

وزار كورتولموش والوفد المرافق له جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، ورافقه محمد الكشف، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وتوغاي تونشير، سفير جمهورية تركيا لدى الإمارات، حيث جال في القاعات والأروقة الخارجية، وتعرّف إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر المنبثقة من "مآثر وقيم الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان". كما اطلع على المقتنيات الفريدة التي يحويها، والدور الكبير الذي يقوم به هذا الصرح الديني الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وفي ختام الزيارة تم إهداء ضيف الجامع، نسخة من كتاب "فضاءات من نور" أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، الذي يضم عددًا من الصور المتميزة والفائزة بجائزة "فضاءات من نور" للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري، وتبرز جماليات فنون العمارة الإسلامية في الجامع.



يشار إلى إلى أن كورتولموش نقل الى رئيس ودولة الإمارات تحيات وأمنيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأمر الذي بادله رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد بأطيب تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته "لبلده وشعبه الصديق بالمزيد من التطور والإنماء".