مقديشو: أُعيد فتح مستشفى الشيخ زايد في العاصمة الصومالية مقديشو بعد عمليات ترميم شاملة وتركيب أجهزة ومعدات طبية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة إن المستشفى يضمّ حاليًا "8 أقسام رئيسية هي الطوارئ والجراحة العامة والطب الباطني وطب الأطفال وطب الأسنان وأمراض النساء والولادة والأمراض الجلدية والأنف والأذن والحنجرة، وقسم الأشعة الذي يحوي أجهزة الموجات الصوتية والأشعة السينية إضافة إلى الأقسام الحيوية الأخرى".



جولة في أقسام المستشفى

النهج الإنساني

ونقلت الوكالة عن السفير الإماراتي لدى الصومال أحمد جمعة الرميثي قوله في كلمة خلال حفل الافتتاح: "يأتي تشييد المستشفى ضمن النهج الإنساني لدولة الإمارات، والذي يتضمن دعم المشاريع التنموية والحيوية، ومن أهمها مشاريع القطاع الصحي".

وأكدت الوكالة أن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري أشاد بالعلاقات الثنائية الوطيدة والمتجذرة، والتعاون البناء على كافة الأصعدة والمجالات، كما شكر دولة الإمارات على ما تقوم به من جهود لدعم الصومال.

