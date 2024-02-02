إيلاف من أبوظبي: أكدت وزارتا الدفاع في دولة الإمارات وكوريا الجنوبية على اتفاقهما على تعزيز تعاونهما الثنائي في مجال الدفاع وصناعة الأسلحة.

جاء هذا التأكيد بعد لقاء وزير الدفاع الإماراتي محمد بن مبارك المزروعي في وقت سابق من اليوم الجمعة، في الإمارات، نظيره الكوري الجنوبي شين وون-سيك، حيث ناقشا سبل تعزيز تعاونهما كشريكين في «شراكة استراتيجية خاصة»، وفقاً للوزارة.

واستعرض الجانبان إنجازات تعاونهما الدفاعي خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، وتبادلا الأفكار حول المضي قدماً في التعاون الذي يركز على المستقبل.

وأشار شين إلى أن زيارته إلى الإمارات ستفتح فرصاً جديدة لمزيد من التعاون الثنائي، خصوصاً في صناعة الأسلحة.



وزير الدفاع الإماراتي ونظيره الكوري الجنوبي يقفان للتصوير في وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة الجمعة قبل اجتماعهما وزير الدفاع الإماراتي ونظيره الكوري الجنوبي يقفان للتصوير في وزارة الدفاع في الإمارات العربية المتحدة الجمعة قبل اجتماعهما

ومن المقرر أن يسافر شين إلى المملكة العربية السعودية يوم السبت لمدة ثلاثة أيام وسيحضر معرض الدفاع العالمي في الرياض. وسيتوجه بعد ذلك إلى قطر في رحلة تستغرق يومين لإجراء محادثات مع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس مجلس الوزراء القطري.

معرض الدفاع العالمي

ومن المنتظر أن يضم الجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض الدفاع العالمي منتجات وحلولاً مبتكرة في مجال الدفاع والفضاء والأمن. ويضم الجناح عدداً من شركات الدفاع الإماراتية الرائدة، من أبرزها، مجموعة «إيدج»، وشركة «كالدس»، وشركة «الياه سات»، والمصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، وشركة «الصير» للمعدات والتوريدات البحرية، والتي تستعرض ما يزيد على 150 منتجاً وحلاً دفاعياً متطوراً تم صناعتها في الإمارات. كما يشهد الجناح مشاركة مجلة «الجندي» التي تصدر عن وزارة الدفاع.

وتقام النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال الفترة من 4 إلى 8 شباط (فبراير) الجاري في العاصمة السعودية الرياض.