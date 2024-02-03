إيلاف من لندن: مع عودة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، دخلت ميشيل أونيل، نائبة زعيم حزب (شين فين)، التاريخ باعتبارها أول قومية تتولى منصب الوزير الأول.

واجتمعت جمعية أيرلندا الشمالية (برلمان ستورمونت) بعد توقف دام عامين بعد انهيار تقاسم السلطة، حيث تم تعيين عدد من الوزراء في السلطة التنفيذية، مما يضع حداً للمستنقع السياسي المستمر منذ عامين.

المرة الأولى

وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتولى فيها هذا المنصب قومي ملتزم برؤية أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا متحدتين كدولة واحدة.

وجاء ترشيح أونيل وزيرًا أول لأن (شين فين) فاز بأكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس في مايو 2022.

وسوف يرشح الحزب الوحدوي الديمقراطي، باعتباره أكبر حزب وحدوي، نائبا للوزير الأول للمرة الأولى، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تكون إيما ليتل بينغيلي.

ونشرت حكومة المملكة المتحدة يوم الأربعاء اتفاقا مهد الطريق لعودة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية.

جاء ذلك بعد أن أنهى الحزب الوحدوي الديمقراطي مقاطعته لستورمونت بعد الاتفاق على صفقة جديدة بشأن قواعد التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشار الحزب الديمقراطي الوحدوي (DUP)، أكبر حزب وحدوي في البلاد، إلى أنه مستعد لاستدعاء المؤسسات السياسية بعد إبرام اتفاق مع حكومة المملكة المتحدة بشأن التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي يقول زعيم الحزب السير جيفري دونالدسون إنه أزال فعليًا ما يسمى بالحدود التجارية للبحر الأيرلندي.

وتم تسريع تشريعين وردا في الاتفاقية في مجلس العموم يوم الخميس، مما مهد الطريق لعودة الجمعية في ستورمونت.

وبموجب اتفاق الجمعة العظيمة، يتمتع النائب بسلطة مساوية لسلطة الوزير الأول.

انهاء العنف الطائفي

ولعبت ترتيبات تقاسم السلطة التي جاء بها الاتفاق دوراً رئيسياً في إنهاء العنف الطائفي للاضطرابات.

وبعد اجتماع قادة الحزب في قلعة ستورمونت يوم الجمعة، قال زعيم الحزب الديمقراطي الوحدوي السير جيفري دونالدسون: "من المهم عندما تجتمع السلطة التنفيذية أن يكون لدينا إحساس حقيقي بماهية تلك الأولويات للجميع في أيرلندا الشمالية.

وقال: "نحن نتطلع إلى اجتماع الجمعية العمومية، ومراجعة الإجراءات الشكلية، واستعادة السلطات".

أزمة الميزانية

وستكون الأولوية الرئيسية هي التعامل مع أزمة الميزانية التي تؤثر على الخدمات العامة في أيرلندا الشمالية.

وعرضت حكومة المملكة المتحدة حزمة بقيمة 3.3 مليار جنيه إسترليني لتأمين الموارد المالية لأيرلندا الشمالية عند عودة الجمعية، بما في ذلك 600 مليون جنيه إسترليني لتسوية مطالبات أجور القطاع العام.

لكن السير جيفري دونالدسون أشار إلى أن الطرفين سيعملان معًا لتأمين المزيد من الأموال من وزارة الخزانة، مضيفًا: "الجزء المالي عمل غير مكتمل ونعتزم الانتهاء منه".