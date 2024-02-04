موسكو: أعلنت السلطات الروسية أن قصفا أوكرانيًّا استهدف مخبزا في مدينة ليسيتشانسك الأوكرانية الشرقية المحتلة أدى إلى مقتل 20 شخصا على الأقل، مبدية خشيتها من ارتفاع عدد الضحايا.

وسقطت ليسيتشانسك الواقعة في منطقة لوغانسك، في أيدي القوات الروسية في صيف العام 2022 بعد معركة عنيفة.

وبالكاد تتحرك الجبهة في شرق أوكرانيا منذ أشهر، لكن القتال ما زال دمويا وقد تصاعدت حدة القصف بين الروس والأوكرانيين هذا الشتاء.

وكتبت وزارة الطوارئ الروسية على تلغرام "في ليسيتشانسك، عثر موظفو وزارة الطوارئ الروسية على جثث 20 شخصا تحت الأنقاض". ونشرت مقطع فيديو لمسعفين يعملون في الظلام وينتشلون جثة من تحت الأنقاض قبل أن يعثروا على امرأة مصابة أجليت على نقالة.

وقالت الوزارة في وقت سابق إنها تعتزم مواصلة البحث "طوال الليل" وإن المسعفين "أنقذوا حتى الآن عشرة أشخاص" من تحت الأنقاض.

واتهم ليونيد باسيشنيك، حاكم لوغانسك الذي عينته روسيا، القوات الأوكرانية باستهداف مخبز مزدحم قال إنه معروف بتقديم الخبز الطازج في عطل نهاية الأسبوع.

ونشرت وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء مقطع فيديو لمبنى مدمر يظهر فيه أيضا رجال إنقاذ يسحبون سيارة محطمة من تحت الأنقاض.

وكان المبنى المكون من طبقة واحدة يحمل لافتة كبيرة كُتب عليها "مطعم أدرياتيك" وبدا مدمرا بالكامل وتحوّل إلى أنقاض.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن أسلحة غربية استخدمت في القصف وأعربت عن أملها في الحصول على "إدانة سريعة وغير مشروطة" للهجوم من المنظمات الدولية.

تقع ليسيتشانسك على بعد 15 كيلومترا من الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا، وكان عدد سكانها 111 ألف نسمة قبل بدء الهجوم الروسي. وسيطرت القوات الروسية عليها صيف 2022، وكذلك على سيفيرودونيتسك، بعد واحدة من أعنف المعارك منذ بدء الهجوم في شباط/فبراير 2022.

إسقاط مسيّرات

على الجانب الأوكراني، أعلنت القوات الجوية السبت أنها أسقطت تسعا من أصل 14 مسيّرة أطلقتها روسيا في وسط أوكرانيا وجنوبها ليل الجمعة السبت.

وقالت القوات الجوية في كييف "دمرت أوكرانيا تسع طائرات بلا طيار معادية في مناطق دنيبرو وأوديسا وميكولاييف وجيتومير".

وقد استهدفت معظم الطائرات الإيرانية الصنع من طراز شاهد "بنى تحتية للطاقة" في منطقة دنيبرو حيث بات آلاف الأشخاص محرومين من الكهرباء، حسب المصدر نفسه.

وأثّرت انقطاعات التيار الكهربائي بشكل أساسي على مدينة كريفيي ريغ، مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال حاكم منطقة دنيبرو سيرغي ليساك إن 15 ألفا من سكان كريفيي ريغ محرومون من الكهرباء بعد هجوم المسيّرات.

ومنذ أن بدأت هجومها في أوكرانيا، استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة في البلاد، ما أدى إلى حرمان الآلاف من التدفئة.

من جهته، أشاد زيلينسكي بقدرة قواته على ضرب القوات الروسية بعيدا عن ساحة المعركة "في البر والبحر على السواء".

ويأتي تصريح زيلينسكي هذا بعد يومين على إعلان كييف أنها دمرت سفينة حربية روسية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم، وإثر اندلاع حريق في مصفاة رئيسية في منطقة فولغوغراد في جنوب غرب روسيا السبت بعد هجوم بطائرة مسيّرة أعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عنه.

وقال الحاكم المحلي أندريي بوتشاروف عبر تلغرام "بعد سقوط طائرة بلا طيار، اندلع حريق في مصفاة فولغوغراد" من دون تسجيل إصابات. وفي وقت باكر من الصباح، نقلت وكالة تاس عن خدمات الطوارئ أن الحريق أخمِد.

وقال مصدر أمني أوكراني لوكالة فرانس برس إن الحريق في مصفاة فولغوغراد كان "نتيجة هجوم ناجح بطائرة بلا طيّار من جانب جهاز الأمن الأوكراني".

وتقول المصفاة، المملوكة لشركة لوك أويل العملاقة، على موقعها الإلكتروني إنها "أكبر منتج للمنتجات النفطية في الإقيلم الفدرالي الجنوبي" الذي يضم ثماني مناطق في جنوب غرب روسيا.

منذ بدء الهجوم على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022، تُستهدف الأراضي الروسية بانتظام بضربات وهجمات بطائرات مسيّرة منسوبة إلى كييف.