أكد الرئيس الأميركي السابق أن نتنياهو كان جزءًا من عملية قتل سليماني لكنه تراجع في آخر لحظة

إيلاف من بيروت: قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأحد إن إسرائيل كانت جزءًا من خطط اغتيال الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة بدون طيار في العراق في يناير 2020، "لكنها انسحبت عشية الهجوم"، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

تضيف الصحيفة نقلًا عن ترامب: "عندما قتلنا سليماني، كان مفترضًا أن تكون إسرائيل معنا في العملية. لكنها تراجغت قبل يومين من ساعة الصفر، وقال الإسرائيليون ’لا يمكننا القيام بذلك‘". تتابع: "كان بصحبتي أحد الجنرالات، وكان رائعًا، فقلت له: أيها الجنرال، هل نفعل ذلك بأنفسنا؟ قال: نستطيع يا سيدي، الأمر لك". فقلت له: سنقتله".

بحسب الصحيفة الإسرائيلية، كانت إسرائيل جزءًا من الخطة، "وكان بيبي مشاركًا فيها. خططنا لكل شيء، فما فعله سليماني كان فظيعاً. لقد قتل الكثير من جنودنا".

إلى ذلك، أكد ترامب أن الهجمات التي شنتها الميليشيات الإيرانية على القوات الأميركية، والتي أسفرت عن مقتل ثلاثة جنود في الأردن، "لم تكن لتحدث في عهدي على الإطلاق"، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في ظل إدارته دفعت طهران إلى إبلاغ واشنطن قبل أي هجوم لتجنب تصعيد كبير.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"