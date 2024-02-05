طهران: أكدت طهران الاثنين أنها لن تتردد في الرد على أي هجوم أميركي يستهدف أراضيها، غداة عدم استبعاد البيت الأبيض إمكانية توجيه ضربة مباشرة لإيران.

شنت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أميركية أحادية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا ردا على مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة في قاعدة بالأردن في 28 كانون الثاني (يناير).

أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جايك سوليفان الأحد أن الولايات المتحدة "ستواصل" ردها ضد المجموعات الموالية لطهران في العراق وسوريا، لكنه لم يوضح ما إذا واشنطن تستبعد تنفيذ ضربات ضد إيران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إن "الجمهورية الإسلامية لن تتردد في استخدام إمكانياتها لتوجيه رد يجعل المعتدين يندمون".

وأضاف "لقد لمس الآخرون هذه الإمكانية والقوة بالفعل وسيفكرون ملياً قبل القيام بأي تصرف سيء".

قصف عشرات الأهداف

وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا قصف عشرات الأهداف في اليمن السبت ردا على هجمات متكررة يشنها الحوثيون المدعومون من إيران على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وندد كنعاني بالضربات الجوية في العراق واليمن وسوريا ووصفها بأنها "مغامرة" و"غير قانونية"، معتبراً أنها نُفذت في إطار "سياسة الدعم الكامل" لإسرائيل.

ويقول الحوثيون إنهم يتصرفون "دعماً" للفلسطينيين في غزة حيث تخوض اسرائيل حربا ضد حماس.

أعلن الجيش الأميركي الأحد أنه شن ضربات جوية ضد خمسة صواريخ في اليمن كانت معدة لاستهداف السفن في البحر الأحمر.

وأوضح المتحدث الاثنين أن طهران "لا تسعى إلى تصعيد التوتر والأزمات في المنطقة ولم تدعم قط التوترات والأزمات".