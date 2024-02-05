واشنطن: أكد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" لـ "العربية (الحدث)" أن القوات الأميركية شنّت هجومًا في اليمن اليوم الاثنين "دفاعًا عن النفس".

وأشارت القيادة المركزية الأميركية لهجمات شنتها قواتها ضد "أهداف تابعة للحوثيين في اليمن كانت تمثل تهديدًا وشيكًا للبحرية الأميركية والسفن التجارية في المنطقة".

وأوضحت أن قواتها قصفت فجر الاثنين موقعًا بريا للحوثيين بصاروخ كروز، إضافةً لتدمير 4 صواريخ كروز مضادة للسفن ذكرت أنها كانت معدة للإطلاق ضد سفن في البحر الأحمر.

تأثير كبير

وقال وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الاثنين، إن الضربات على أهداف لحركة الحوثي في اليمن لم تقلل بشكلٍ كامل من رغبة الحوثيين في تعطيل الشحن بالبحر الأحمر.

وأضاف أمام مجلس العموم: "أضعفت هذه الهجمات قدرات الحوثيين، لكنهم يستمرون بتعطيل الملاحة البحر الأحمر".

وأكد بدوره على أن الضربات الأميركية البريطانية، السبت، جاءت في إطار الدفاع عن النفس ضمن القانون الدولي، مشيرًا إلى أن الضربات الأخيرة كانت دقيقة ضد 3 مرافق عسكرية، وأصابت 11 هدفا منفصلا".

وتابع شابس:" منذ 19 أكتوبر الماضي انتهك الحوثيون حرية الملاحة في البحر الأحمر عبر أكثر من 40 هجومًا على السفن المدنية والعسكرية"، موضحًا أن "مقاربة بريطانيا تقوم على زيادة الانخراط الدبلوماسي مع إيران وبلدان المنطقة، بما يؤدي الى وقف تدفق الأسلحة غير القانوني للحوثيين، ووقف تمويل الجماعة، وإيصال المزيد من المساعدات لليمنيين".