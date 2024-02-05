صنعاء: أصدر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قرارا يوم الاثنين بتعيين وزير الخارجية أحمد عوض بن مبارك رئيسا جديدا للحكومة.

وأشارت صفحة رئاسة مجلس الوزراء اليمني على منصة X، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي عيّن رئيس الوزراء المنتهية ولايته معين عبد الملك سعيد مستشارًا له.

ويشغل بن مبارك منصب وزير خارجية اليمن منذ عام 2020، لكنه عُرِف منذ العام 2015 بعد خطفه من قبل حركة الحوثي المتحالفة مع إيران حين كان يشغل منصب رئيس ديوان الرئاسة اليمنية، وسط الصراع على السلطة مع الرئيس حينذاك عبد ربه منصور هادي.

وهي الحادثة التي تبعها أزمة سياسية تفاقمت عقب اشتباكات بين الحوثيين والحرس الرئاسي، وانتهت باستقالة الرئيس اليمني ورئيس الحكومة وقتذاك.