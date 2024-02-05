الرياض: بحث الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الدفاع السعودي، الاثنين، أوجه التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، وسُبل دعمها وتعزيزها، بين السعودية وإيطاليا والجزائر وباكستان.





الأمير خالد بن سلمان يستقبل الفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري(واس)



واستعرض الأمير العلاقات الاستراتيجية في لقاءات ثنائية متفرقة جمعته بنظيره الإيطالي جويدو كروسيتو، والفريق الأول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، والفريق الأول ساهر شمشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني.



الأمير خالد بن سلمان يلتقي الفريق الأول ساهر شمشاد، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستاني



وفيما تطرقت النقاشات في اللقاءات إلى ملفات إقليمية ودولية، استعرض الأمير خالد والوزير كروسيتو الشراكة السعودية الإيطالية في المجالات الدفاعية، والصناعات العسكرية، وفرص تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصالح بلديهما.