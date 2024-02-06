موسكو: تبادل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هاتفيًا، وجهات النظر حول الوضع في غزة وأوكرانيا، مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شاكرًا الجانب الإماراتي على مساعدته في الوساطة لتبادل المعتقلين".

وأشار بيان الكرملين إلى مناقشة عملية إسقاط طائرة إيل-76 الروسية فوق منطقة بيلغورود، التي كانت تقل أسرى حرب أوكرانيين، والتي اتهمت موسكو كييف بتنفيذها في 24 كانون الثاني (يناير)، وتم التأكيد على اهتمام روسيا بإجراء تحقيق دولي في هذه الجريمة.

الموقف الروسي

ووفقا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين فإن "الاستخبارات الأوكرانية كانت على علم بوجود أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية على متن الطائرة إيل-76، ومع ذلك فقد ضربتها، إما عن طريق الإهمال أو عن قصد، وهو ما يعد جريمة على أي حال". وهو ما تنفيه القيادة الاوكرانية مؤكدة أنها وقعت بخديعة روسية، مطالبة بتحقيق دولي شفاف وسائلة عن جثامين الجنود الأسرى.



حرب غزة

وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي بحث قضايا مواصلة تطوير العلاقات الودية الروسية الإماراتية، في أعقاب زيارة رئيس روسيا الاتحادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في 6 كانون الأول (ديسمبر) 2023.

وهذا وتطرق النقاش إلى "المواجهة العسكرية المستمرة في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تباحث الرئيسان في خطوات تقديم مساعدات إنسانية إضافية لقطاع غزة. كما تم تأكيد الموقف المبدئي لروسيا والإمارات الداعم للوقف المبكر لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية من أجل التوصل إلى حلّ طويل الأمد وعادل للمشكلة الفلسطينية على أسس قانونية دولية معروفة".