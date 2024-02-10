دبي: أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية عن سقوط 3 من منتسبي القوات المسلحة الإماراتية وضابط من قوة دفاع البحرين، وإصابة 2 آخرين إثر تعرضهم لـ"عمل إرهابي"، في جمهورية الصومال، أثناء أدائهم مهام عملهم في تدريب وتأهيل القوات المسلحة الصومالية.

وقالت الوزارة، في بيان، إن تلك المهام "تندرج ضمن الاتفاقية الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصومال في إطار التعاون العسكري بين البلدين".

وأشارت الوزارة إلى أن دولة الإمارات "تواصل التنسيق والتعاون مع الحكومة الصومالية في التحقيق بشأن العمل الإرهابي الآثم".