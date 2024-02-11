فلوريدا: شهدت ولاية فلوريدا الأميركية حادثًا مأساويًا يوم السبت حيث تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع، مما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وهم أحد أفراد طاقم الطائرة (23 عاماً)، وراكبان (35 عاماً و23 عاماً)، تم نقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

Dramatic video shows the moments three survivors escaped a fiery plane crash on a Florida highway that killed two on Friday. https://t.co/K9oQ3Eowg1 pic.twitter.com/WGgmgL5WOP — ABC 7 Chicago (@ABC7Chicago) February 10, 2024

وقبل لحظات من اصطدام الطائرة بأحد الطرق السريعة في فلوريدا، أخبر الطيار بهدوء أحد مراقبي المطار أن الطائرة "لن تهبط على المدرج" لأنها فقدت كلا المحركين، وفق ما أوردت وكالة "أسوشيتد برس".

وأقلعت الطائرة من مطار في أوهايو، وكان من المقرر أن تهبط في مطار بولاية فلوريدا، في وقت قريب قبل وقوع الحادث. وقال الطيار لبرج المراقبة: "لقد أصبح بإمكاننا الهبوط، لكننا لن نصل إلى المدرج.. لقد فقدنا كلا المحركين".

وقال برج الاتصال إنه فقد الاتصال بعدها بالطائرة، ثم شاهد عمال المطار الدخان المتصاعد من الطريق السريع على بعد أميال قليلة.