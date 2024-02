فلوريدا: شهدت ولاية فلوريدا الأميركية حادثًا مأساويًا يوم السبت حيث تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع، مما أسفر عن مقتل الطيار ومساعده، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، وهم أحد أفراد طاقم الطائرة (23 عاماً)، وراكبان (35 عاماً و23 عاماً)، تم نقلهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج.

Dramatic video shows the moments three survivors escaped a fiery plane crash on a Florida highway that killed two on Friday. https://t.co/K9oQ3Eowg1 pic.twitter.com/WGgmgL5WOP