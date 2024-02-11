إيلاف من لندن: وجهت محكمة بريطانية اتهامات لرجل بعد "السفر من لندن إلى نيويورك دون تذكرة أو جواز سفر".

وقالت شرطة العاصمة إن الرجل البالغ من العمر 46 عامًا ألقي القبض عليه في حوالي الساعة الثامنة مساءً يوم عيد الميلاد الماضي (الكريسماس)، بعد وصوله إلى المملكة المتحدة على متن رحلة جوية من نيويورك، ووجهت إليه تهمة الحصول على خدمات عن طريق الخداع، والتواجد في الجو بشكل غير قانوني والصعود على متن طائرة دون إذن.

اخترق نقاط التفتيش

وقال تقرير صحفي إن كريغ ستورت عبر سلسلة من نقاط التفتيش الأمنية ومراقبة الجوازات دون إظهار أي وثائق في مطار هيثرو قبل ركوب رحلة الخطوط الجوية البريطانية قبل عيد الميلاد، وفقًا لصحيفة (ذا صن) الشعبية اللندنية.

وكان تم إيقاف الرجل البالغ من العمر 46 عامًا لدى وصوله إلى مطار جون كنيدي وإعادته إلى المملكة المتحدة، حيث تم القبض عليه ووجهت إليه تهم الاحتيال والجرائم بموجب قانون أمن الطيران.

وتمكن ستورت من الوصول إلى المطار في المبنى رقم 5 بمطار هيثرو واستقل طائرة بوينغ 787-10 دريملاينر "دون دفع ثمن التذكرة" وفقًا للتهم.

وتظهر سجلات المحكمة أنه اعترف بالجرائم في محكمة الصلح في أوكسبريدج في غرب لندن، حيث كان من المقرر أن يصدر الحكم عليه في يناير/كانون الثاني، ولكن صدرت مذكرة اعتقال بحقه بعد فشله في المثول.

وتم الإبلاغ عن اختفاء ستورت لشرطة وادي التايمز في 25 يناير، وتولت شرطة العاصمة القضية في 31 يناير وتقود الآن التحقيق.

وقالت شرطة سكوتلانديار في بيان: "في 24 ديسمبر 2023، علمت الشرطة بانتهاك مزعوم للأمن في مطار هيثرو، وتم بعد ذلك اعتقال رجل ووجهت إليه فيما بعد تهمة الاحتيال وجرائم قانون أمن الطيران".

تعزيز الأمن

وأضافت: "نحن نواصل العمل مع جميع شركائنا لمراجعة وتعزيز الإجراءات الأمنية القوية بالفعل المعمول بها والتي تظل قيد المراجعة المستمرة من قبل الشراكة الأمنية الأوسع."

وقالت شرطة العاصمة إن ستورت اعتقل في حوالي الساعة الثامنة مساء يوم عيد الميلاد بعد وصوله إلى المملكة المتحدة على متن رحلة جوية من نيويورك، ووجهت إليه تهمة الحصول على خدمات عن طريق الخداع، والتواجد بشكل غير قانوني في الجو، والصعود على متن طائرة دون إذن.

وقال متحدث باسم مطار هيثرو: "يخضع جميع الأشخاص الذين يذهبون إلى المطار للفحص الأمني، بما في ذلك الشخص المتورط في هذه القضية. نحن ندعم السلطات في تحقيقاتها الجارية."

ومن جهته، قال متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية: "نحن نساعد السلطات في تحقيقاتها".