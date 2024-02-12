إيلاف من جدة: تستضيف لحظات العُلا النجمة لورين هيل في قاعة مرايا بالعُلا يوم 22 شباط (فبراير)، ضمن سلسلة حفلات مهرجان لحظات العُلا. وتمثل هذه الفعالية فرصة لعشاق الموسيقى للاستمتاع بأغنيات وأداء الفنانة الأميركية الفائزة بالعديد من جوائز غرامي الموسيقية.

تعد هيل من أبرز المؤثرين الموسيقيين حالياً، كما تعتبر واحدة من أبرز مغنيات الهيب هوب. وقد تركت من خلال مسيرتها الفنية بصمة عميقة في مشهد الموسيقى مع مجموعة واسعة من التكريمات والجوائز المرموقة.

بعد تجربة قصيرة في عالم التمثيل، أصبحت هيل النجمة الرئيسية لفرقة الهيب هوب فوجيس التي قدمت العديد من الأغاني برفقة وايكليف جين وبراس. واحتل ألبوم الفرقة الثاني الذي صدر عام 1996 المركز الأولى ضمن قائمة بيلبورد 200، مما جعلها أول امرأة تفوز بجائزة غرامي لأفضل ألبوم هيب هوب على الإطلاق.

وكسرت لورين هيل جميع الحواجز التي واجهت النساء في عالم الغناء، وتدعم شهرتها بالعديد من الإنجازات والجوائز المرموقة، إذ تحمل رقماً قياسياً في عدد جوائز الغرامي للنساء المغنيات بواقع 8 جوائز. كما نالت أكبر عدد من الترشيحات لفنانة في الغرامي بواقع 10 ترشيحات. كما تم إدراجها ضمن قائمة أعظم 200 مغني في التاريخ من قبل مجلة رولينج ستون.

حديثاً، قدّمت هيل سلسلة من الحفلات حول العالم لإحياء ذكرى ألبومها ذا ميس اديوكيشن أوف لورين هيل الخامسة والعشرين، والتي شهدت أيضاً لم شمل فرقة فوجيس مجدداً.

ويشكل حفل لورين هيل في قاعة مرايا الإضافة الأحدث لسلسة حفلات لحظات العُلا، والتي تستقطب كوكبة من ألمع نجوم الموسيقى والفن من العالم والشرق الأوسط في العلا.