يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي على اجتياح مدينة رفح جنوب غزة. وهو ما ترفضه القاهرة بشدة . فما الذي تنص عليه معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل بخصوص رفح؟

رفح مدينة تقع على الحدود المصرية مع قطاع غزة ، كانت سابقاً منطقة واحدة ثم قسمت إلى منطقتين إحداها تتبع لمصر وأخرى ضمن قطاع غزة.

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن اتفاقية سلام سارية بالفعل بين مصر وإسرائيل منذ أربعين عاما، وأن مصر سوف تستمر في هذا الأمر، في هذه الحقبة، موضحا أن أي تعليقات نطق بها بعض الأفراد ربما تكون قد شُوهت، على حد تعبيره.

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية وأمريكية، خلال الأيام الماضية، قد نقلت عن مسؤولين مصريين تحذيرهم من أن القاهرة ستعلق العمل بمعاهدة السلام مع إسرائيل، حال تحركت إسرائيل عسكريا في مدينة رفح الفلسطينية، أو إذا ما اضطر فلسطينيون إلى عبور الحدود نحو شبه جزيرة سيناء.

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هذه الحلقة من إعداد عباس سرور و دينا مصطفى.

و إخراج روبرت غريف و ديفيد كوان