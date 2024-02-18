واشنطن: يكمل الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر الأحد عاما في تلقي رعاية تلطيفية خاصة بالمسنين خلافا للتوقعات، إذ احتفل بعيده الـ99 وحضر مراسم دفن زوجته روزالين التي توفيت عن 96 عاما.

وجاء في بيان أصدره مركز كارتر للإعلام الأميركي أن "الرئيس كارتر وبعد عام على بدء تلقيه رعاية تلطيفية، ما زال يعيش في منزله مع عائلته"، مشيرا إلى مرور عام على رفضه تلقي رعاية في المستشفى لمشاكل صحية عدة وانتقاله إلى منزله في بلاينز في ولاية جورجيا لتمضية بقية حياته.

ونقل بيان مؤسسته غير الربحية عن العائلة "امتنانها" لكثر عبّروا عن محبّتهم ولـ"احترامهم المستمر لخصوصيتها في هذه الفترة".

وشدّدت العائلة على "سرورها لإسهام قراره العام الماضي تلقي رعاية تلطيفية في إطلاق نقاشات عائلية كثيرة جدا في البلاد حول هذه المسألة الهامة".

وكارتر فائز بجائزة نوبل للسلام وناشط في العمل الخيري ومزارع سابق وهو الأطول عمرا بين الرؤساء الأميركيين، كما أن زواجه عمّر المدة الأطول مقارنة ببقية هؤلاء إذ تخطى زواج الرئيس الأسبق جورج بوش (الأب) وزوجته باربرا الذي دام 73 عاما.

وأصيب كارتر في تسعينياته بسرطان الدماغ لكنه شفي منه، وهو يعاني أمراضا عدة تتطلب الاستشفاء. وساد اعتقاد بأنه بات في آخر أيامه حين أعلن مركز كارتر في شباط (فبراير) 2023 أنه سيمضي "بقية حياته" مع العائلة في المنزل حيث سيلتقى رعاية تلطيفية.

ثابر على الحياة

لكن كارتر ثابر على الحياة. ويعود آخر ظهور علني له إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 حين حضر مراسم دفن زوجته روزالين التي توفيت عن 96 عاما بعد أيام قليلة على بدء تلقيها بدورها رعاية تلطيفية.

ونقلت صحيفة أتلانتا جورنال-كونستيتيوشن عن حفيده جيسون كارتر قوله "عندما بدأ (جده) يتلقى رعاية تلطيفية... اعتقدنا أنها مسألة أيام"، مضيفا "هذا ما قاله الأطباء".

وتولى كارتر الرئاسة لولاية واحدة وقد انتُخب في العام 1976 بعد حرب فيتنام وفضيحة ووترغيت.

وانطبعت رئاسته بنجاحات على غرار اتفاقات السلام في كامب ديفيد، وأثارت الكثير من الجدل لا سيما على خلفية أزمة الرهائن في إيران.

وكرّس وقته في التقاعد لقضايا إنسانية وأسس مركز كارتر الذي يسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات.