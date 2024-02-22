إيلاف من لندن: وجد زعيم حزب العمال البريطاني المعارض مضطرا لتبرئة نفسه من تهديد رئيس مجلس العموم لاختيار تعديل حزب العمال في مناقشة وقف إطلاق النار في غزة.

وبعد يوم من الفوضى غير المسبوقة التي شهدتها قاعدة مجلس العموم البريطاني، يوم الأربعاء واستمرت إلى اليوم الخميس، نفى السير كير ستارمر "بشكل قاطع" تهديد رئيس مجلس العموم السير ليندسي هويل.

وقال زعيم حزب العمال إنه "حث ببساطة" السير ليندسي على إجراء "أوسع نقاش ممكن" من خلال وضع عدد من الخيارات أمام النواب.

لا تهديد

قال: "أستطيع أن أقول لك بشكل قاطع أنني لم أهدد رئيس مجلس النواب بأي شكل من الأشكال، لقد حثته ببساطة على ضمان إجراء أوسع نقاش ممكن".

وأضاف "لذا فإن الأمر الأكثر أهمية في الواقع، وهو ما سنفعله بشأن الوضع في غزة، يمكن أن يناقشه النواب بشكل صحيح مع وجود عدد من الخيارات أمامهم".

وأثار قرار رئيس مجلس النواب باختيار التعديل غضبًا بين أعضاء البرلمان من الحزب الوطني الاسكتلندي وحزب المحافظين.

وتنص الاتفاقية على أن الحكومة وحدها هي التي يمكنها تعديل اقتراح المعارضة. لكن السير كير قال إن رئيس مجلس النواب "فعل الشيء الصحيح بالتأكد من أن النقاش كان واسع النطاق".

الوطني الاسكتلندي

وأضاف: "لكن المأساة هي أن الحزب الوطني الاسكتلندي خرج من الملعب لأنه أراد تقسيم حزب العمال ولم يتمكن من ذلك، وخرجت الحكومة من الملعب لأنها اعتقدت أنها ستخسر التصويت".

وقال زعيم حزب العمال: "لذلك كان لدينا حزب واحد يسعى ببساطة إلى الانقسام حول قضية مهمة، وفقدت الحكومة السيطرة على نوابها ولم تتمكن من السيطرة على الأصوات".

وقال ستارمر: "كان ينبغي أن نجري مناقشة مناسبة وحلًا مناسبًا مع طرح المقترحات الثلاثة للتصويت."

وتعرض ستارمر لأكبر تمرد خلال قيادة حزبه بعد أن شهد اقتراح مماثل قدمه الحزب الوطني الاسكتلندي في نوفمبر/تشرين الثاني تصويت 56 عضوا من أعضاء حزب العمال في البرلمان لصالحه.

وفي بداية الأزمة، أعطى زعيم حزب العمال الدعم الكامل لإسرائيل عندما شرعت في ردها العسكري. لكن أعضاء كتلة حزب العمال في البرلمان وأعضاء الحزب كثفوا الضغوط على القيادة لدعم وقف فوري لإطلاق النار.