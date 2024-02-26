إيلاف: وافق البرلمان المجري على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي بعد تصويت 188 نائبا لصالح ذلك. ورحبت السويد بهذه الخطوة معتبرة أن اليوم "تاريخي".

صادق البرلمان المجري الإثنين على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، في خطوة تزيل آخر عقبة في طريق توسيع الحلف العسكري بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصوّت 188 نائبا في البرلمان المجري لصالح الخطوة بينما عارضها ستة نواب فقط. ورحبت السويد على إثر ذلك بـ"يوم تاريخي". وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ إن عضوية السويد تجعل الحلف "أقوى وأكثر أمانا". وقال المستشار الألماني إنها "ستعزز أمن أوروبا والعالم".