نيويورك: قلل الرئيس الأميركي جو بايدن من أهمية الهواجس المحيطة بعمره وذلك خلال مقابلة مع مقدم البرامج الفكاهي سيث مايرز الإثنين سعى من خلالها لاجتذاب الناخبين المترددين والشبان قبل انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال بايدن البالغ 81 عاما لمضيفه إنه رهان أفضل من "الرجل الآخر"، أي دونالد ترامب البالغ 77 عاما، الرئيس الجمهوري السابق الذي بات من شبه المؤكد أنه سيواجهه في إعادة للمشهد الانتخابي للعام 2020.

وفي المقابلة المسجلة مسبقا قال مايرز الذي عادة ما تستهدف نكاته في البرنامج على شبكة إن بي سي ترامب، إن عمر الرئيس الديموقراطي يمثل "قلقا حقيقيا للناخبين الأميركيين".

ورد بايدن وسط ضحكات وهتافات الحاضرين "ينبغي النظر إلى الرجل الآخر. إنه تقريبا في مثل عمري، لكنه لا يستطيع تذكر اسم زوجته".

وكان يشير بذلك إلى مشاهد سابقة في البرنامج عرض فيها مايرز مقطعا مصورا لترامب يشير فيها ترامب لزوجته ميلانيا باسم "مرسيدس".

وأضاف "ثانيا، فإن الأمر يتعلق بعمر أفكارك. أقصد هذا الرجل الذي يريد إعادتنا إلى الوراء. يريد أن يعيدنا إلى +رو ضد وايد+" في إشارة إلى حرية الانجاب للنساء.

ويُنتقد بايدن بسبب قلة المقابلات الإعلامية أو المؤتمرات الصحافية التي يجريها منذ توليه منصبه، لكن أمامه الآن حملة انتخابية مكثفة في حال أراد هزيمة ترامب الذي يحسن التعاطي مع وسائل الإعلام.

وانتقل بايدن إلى نيويورك لتسجيل المقابلة مع مايرز وتوجها لاحقا إلى متجر مجاور لشراء المثلجات.

وأفاد البيت الأبيض في بيان حول برنامج سيث مايرز أنه "يصادف اليوم الذكرى السنوية العاشرة للبرنامج، وقد ظهر بايدن حين كان نائبا للرئيس في أول حلقة منه في شباط/فبراير 2014".

نظارات شمسية

صعد بايدن إلى المنصة على وقع عزف لفرقة موسيقية، وتظاهر لفترة وجيزة بأنه تائه ساخرا من هفوات ارتكبها بعد إلقائه كلمات.

وأثار ذلك ضحكات الجمهور وكذلك عندما وضع نظارته الشمسية ليجسد ميم "دراك براندون" الذي يصور أكبر رئيس أميركي بطلا خارقا بعيون ليزر.

لكن المقابلة تناولت أيضا مواضيع جدية.

وسأل مايرز بايدن عن سبب عدم تأييده لوقف فوري لإطلاق النار في غزة رغم قوله إن الخسائر البشرية الفلسطينية للعمليات الاسرائيلية في القطاع ردا على هجوم غير مسبوق لحماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مرتفعة جدا.

وقال بايدن إنه تم التوصل إلى اتفاق "من حيث المبدأ" لهدنة مؤقتة توافق إسرائيل بموجبها على عدم "الانخراط في أي أنشطة خلال شهر رمضان" مقابل إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وأضاف "أعتقد أنه إذا توصلنا إلى وقف إطلاق النار المؤقت هذا، فيمكننا التحرك في اتجاه يسمح لنا بتغيير الديناميكية" والانتقال لتسوية طويلة الأمد.

وكرر بايدن انتقاداته الاخيرة لترامب الذي قال مؤخرا إنه سيشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على غزو أعضاء الناتو الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية.

وبينما كان يتم تسجيل برنامج "لايت نايت وذ سيث مايرز" الاثنين، سُمح للمصورين وأحد المراسلين بالدخول لفترة وجيزة لالتقاط الصور خلال استراحة إعلانية وبينما كان الجمهور يهتف للرئيس.

وتعد مثل هذه البرامج التي تحفل بالمقابلات الفكاهية والموسيقى والأخبار وتُبث في وقت متأخر ليلا عنصرا أساسيا في التلفزيون الأميركي، على الرغم من أنها تركز الآن على انتاج مقاطع تكون ملائمة لوسائل التواصل بقدر ما هي لمشاهدي التلفزيون في المنازل.

وتجنب بايدن مرة أخرى إجراء مقابلة الرئيس التلفزيونية التقليدية خلال مباراة "السوبر بول" في وقت سابق هذا الشهر، وبدلا من ذلك ظهر للمرة الأولى على تطبيق "تيك توك" للوصول الى الجمهور الأصغر سنا على منصة تعتبر واشنطن بشكل رسمي أنها تشكل خطرا أمنيا.

وتنتج حملة بايدن أيضا محتوى خفيفا لوسائل التواصل الاجتماعي على أمل اجتذاب الناخبين الذين لا تستهويهم القنوات والمواقع الإخبارية.

وسبق أن أجرى بايدن خلال ولايته مقابلات على يوتيوب وأخرى إذاعية باسلوب البودكاست، بالإضافة إلى ظهوره من حين لآخر في برامج تلفزيونية.