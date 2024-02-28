أبوظبي: ترأس الشيخ عبد الله بن محمد آل حامد رئيس مجلس الإمارات للإعلام اجتماع مجلس الإدارة تم خلاله اعتماد خارطة متكاملة للسياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة.

وقال الشيخ عبد الله آل حامد إن مجلس الإمارات للإعلام يؤسس لمرحلة جديدة من خلال تصميم استراتيجية شاملة وخارطة طموحة تتضمن سياسات محفزة وتشريعات عصرية ومبادرات استباقية تواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الإعلام.

محتوى نوعي

وأكد الشيخ عبد الله آل حامد أن خارطة السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الإعلام في الدولة تسعى لتعزيز المشهد الإعلامي العام، لتقديم محتوى نوعي يُثري ويُسرع نمو اقتصاد المعرفة، كما تعمل الخارطة على تمكين إعلام عصري مرن مبتكر يُعزز من تفرد التجربة الإماراتية.

وتابع رئيس مجلس الإمارات للإعلام: "الإعلام أداتنا الفاعلة لتحقيق أهداف الدولة التنموية، حيث نسعى إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الإعلامية الجديدة والقطاعات الناشئة، بهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الإعلامي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وترسيخ الهوية الوطنية من خلال دعم المحتوى الذي يُعزز القيم والمبادئ الوطنية ويُبرز ثقافة وتاريخ الإمارات".

إعلام قادر على المنافسة

وأكد حرص مجلس الإمارات للإعلام، على تمكين إعلام قادر على المنافسة، يستطيع التكيف مع المتغيرات المتسارعة في العالم، إعلام قائم على الابتكار، يعبر عن أبناء الوطن، وتطلعاتهم وطموحاتهم، ويظل أفضل أداة للمعرفة والتنوير.

حوافز للمواهب الشابة.

جذب المواهب الشابة

وتستهدف الاستراتيجية الشاملة وخارطة السياسات والتشريعات التي اعتمدها مجلس الإمارات للإعلام، خلال الاجتماع الأول لمجلس الإدارة في 2024، تحفيز ريادة الأعمال في مجال الإعلام من خلال تقديم حوافز لجذب المواهب الشابة، وخلق بيئة إيجابية تُشجع على الابتكار وتضمن سهولة ممارسة الأعمال، وتحفظ الملكية الفكرية للمبدعين في قطاع الإعلام.

محتوى محلي تنافسي

كما تسعى إلى تعزيز صناعة محتوى محلي تنافسي عبر دعم الإنتاج المحلي، وتطوير برامج تدريبية بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية، وخلق شراكات لعرض المحتوى المحلي وتصديره عالمياً.



