واشنطن: يصدر الرئيس جو بايدن الأربعاء أمرا تنفيذيا يهدف إلى الحد من نقل بيانات شخصية حساسة للأميركيين إلى الخارج وسط مخاوف من إساءة استخدامها من دول من بينها الصين.

وسيطلب بايدن من وزارة العدل إصدار قواعد تحمي معلومات متعلقة بالأميركيين مثل البيانات الجينية والبيومترية وبيانات تحديد المواقع الجغرافية من "وصول دول معينة اليها واستغلالها"، وقد تشمل هذه الدول الصين وروسيا وكوريا الشمالية وإيران وكوبا وفنزويلا.

بيع بيانات مواطنين

وقال البيت الأبيض إن "بيع بيانات مواطنين أميركيين يثير مخاطر كبيرة تتعلق بالخصوصية ومكافحة التجسس والابتزاز ومخاطر أخرى تتعلق بالأمن القومي، خاصة بالنسبة لأفراد الجيش أو دوائر الأمن القومي".

وأضاف أن الدول المعنية يمكن أن تسعى أيضا إلى جمع معلومات عن نشطاء وصحافيين ومعارضين وشخصيات سياسية لترهيب المعارضة وقمعها.

وسيطلب بايدن من وزارة العدل التعاون مع وزارة الأمن الداخلي أيضا لمنع وصول الخصوم الأجانب إلى بيانات المواطنين من خلال الوسائل التجارية، بما في ذلك البيانات المتاحة عبر علاقات الاستثمار والتوظيف.

لكن البيت الأبيض قال إن هذه الخطوات يجب ألا توقف سير المعلومات اللازمة لأنشطة الخدمات المالية، وألا تهدف إلى قطع العلاقات الاقتصادية والعلمية والتجارية الأميركية مع الدول الأخرى.

