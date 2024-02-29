إيلاف من لندن: قال تقرير إنه تم وضع وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف، وهو أحد أبرز الوزراء، قيد التحقيق من قبل هيئة مراقبة المعايير بالبرلمان.

ويتعلق الأمر بسجل المصالح المالية لوزير الإسكان، وحسب التقرير الذي نشرته قناة (سكاي نيوز) ستظل التفاصيل الإضافية سرية حتى انتهاء التحقيق، ويُمنع من هم قيد التحقيق من مناقشة هذه الادعاءات.

وعلى الرغم من عدم نشر سبب التحقيق، كانت صحيفة (الغارديان) ذكرت الأسبوع الماضي أن السيد غوف لم يسجل ضيافة كبار الشخصيات التي استمتع بها في مباراة كرة قدم مع أحد المتبرعين من حزب المحافظين الذي أوصى شركته بإبرام عقود معدات الحماية الشخصية بملايين الجنيهات الاسترلينية، خلال جائحة كوفيد-19.

وذكرت الصحيفة أن وزير (المستوى) مايكل غوف، استمتع بالترفيه في مباراة كوينز بارك رينجرز في عام 2021 مع ديفيد ميلر، الذي حصلت شركته Meller Designs على ستة عقود معدات الوقاية الشخصية بقيمة 164 مليون جنيه إسترليني بعد إحالة من الوزير غوف.

وقال متحدث باسم السيد غوف لصحيفة (الغارديان) يوم الاثنين إن فشله في الإعلان عن التذكرتين المجانيتين كان بمثابة "إغفال" وأنه أبلغ السلطات البرلمانية بإغفاله.

وبموجب قواعد نظام سلوك النواب، يتعين على الأعضاء تسجيل الهدايا والمزايا والضيافة التي تزيد قيمتها عن 300 جنيه إسترليني.

ويرفع التحقيق مع الوزير والنائب عن حزب المحافظين مايكل غوف عدد أعضاء البرلمان الذين يتم التحقيق معهم من قبل مفوض المعايير، دانييل غرينبيرغ، إلى ستة وجميعهم من المحافظين.

نواب قيد التحقيق

ومن بين الأشخاص الذين يخضعون أيضًا لتحقيق من قبل المفوضة نائبة رئيس البرلمان السيدة إليانور لينغ، والسير برنارد جينكين وفيرجينيا كروسبي، الذين يُزعم أنهم انتهكوا قواعد الإغلاق عندما حضروا حفل عيد ميلاد أثناء الوباء.

ولم تتخذ شرطة العاصمة أي إجراء ضد النواب الثلاثة عندما أغلقت تحقيقاتها في الادعاءات في ديسمبر الماضي.

ومن بين أعضاء البرلمان المحافظين الآخرين الذين يخضعون للتحقيق، بوب ستيوارت وميريام كيتس، التي تواجه مزاعم بأنها تسببت في "ضرر كبير لسمعة مجلس النواب ككل، أو أعضائه بشكل عام".

ومساء الثلاثاء، تم تعليق عضوية النائب السابق عن حزب المحافظين سكوت بينتون في مجلس العموم لمدة 35 يومًا بسبب دوره في عملية ضغط تم التحقيق فيها من قبل المفوض.

ووافق مجلس العموم على تعليق عضوية السيد بنتون دون الحاجة إلى التصويت - المعروف باسم الموافقة على الإيماءة - مما يعني أن ريشي سوناك قد يواجه انتخابات فرعية أخرى في دائرة بلاكبول ساوث.

